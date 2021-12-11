Канцлер ФРН і президент США обговорили ситуацію біля кордонів України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вперше після затвердження на посаді провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом. Байден привітав Шольца з призначенням, повідомив у п'ятницю, 10 грудня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у Twitter.

За його словами, лідери двох країн підтвердили тісні зв'язки між Німеччиною та США. Шольц і Байден єдині в думці, що трансатлантична дружба є неодмінною умовою для подолання поточних та майбутніх викликів.

Концентрація російських військ поблизу України

Водночас у Білому домі заявили, що президент Байден обговорив із канцлером Німеччини проблему концентрації російських військ поблизу України.

Крім того, зазначається, що США та ФРН мають намір продовжити спільну роботу з усього спектру глобальних проблем, включно з боротьбою з пандемією COVID-19 та протидією зміні клімату.

Як повідомлялося, напередодні під час зустрічі з лідером Франції Еммануелем Макроном Шольц наголосив на непорушності кордонів в Європі та закликав до відновлення "нормандського формату".

Новий уряд ФРН

Раніше, 10 грудня, повідомлялося, що за результатами опитування другого каналу німецького телебачення ZDF Politbarometer 77 відсотків німців вважають, що Шольц "досить добре" керуватиме урядом ФРН. Крім цього, 58 відсотків респондентів позитивно ставляться до сформованого уряду "світлофорної" коаліції у складі Соціал-демократичної партії (СДПН), Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП).

Новий уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом, який є представником СДПН, розпочав виконання своїх обов'язків 8 грудня. В новому уряді міністерські посади порівну поділили чоловіки і жінки.

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Новий уряд Німеччини Олаф Шольц замінив Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) став наступником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). 63-річний Шольц - досвідчений політик, в уряді Меркель він був міністром фінансів, а раніше - бургомістром Гамбурга.

Новий уряд Німеччини Вольфґанґ Шмідт Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt) із СДПН очолив відомство федерального канцлера. Подейкують, що ніхто інший не знає майбутнього главу уряду Олафа Шольца так добре, як він. Вже 20 років ці два уродженці Гамбурга працюють разом. 51-річний Шмідт вірив, що Шольц може стати канцлером, коли багато хто про це навіть не думав.

Новий уряд Німеччини Карл Лаутербах Один із головних сюрпризів у новому Кабінеті міністрів ФРН - поява в ньому 58-річного Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Соціал-демократ, лікар за освітою, за час пандемії став одним із медійних символів боротьби з коронавірусом, виступаючи у десятках ток-шоу з порадами та поясненнями. Спочатку його призначення на цю посаду не планувалося.

Новий уряд Німеччини Крістіне Ламбрехт Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зі СДПН у старому уряді була міністеркою юстиції. Тепер вона очолила міноборони. 56-річній юристці дісталося міністерство, яке в Німеччині вважається одним із найбільш непростих. За нової міністерки закордонні місії Бундесверу піддаватимуться систематичній оцінці. Ламбрехт - третя жінка на чолі міноборони ФРН.

Новий уряд Німеччини Губертус Гайль До нового уряду увійшов 49-річний соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який очолив міністерство праці ФРН. Аналогічну посаду він обіймав у попередньому уряді Анґели Меркель.

Новий уряд Німеччини Клара Ґейвіц Клара Ґейвіц (Klara Geywitz) очолила новостворене міністерство будівництва та житла. У планах уряду - будівництво 400 тисяч квартир щорічно. 45-річна уродженка Бранденбурга багато років брала активну участь у місцевій та державній політиці. Вона - заступниця голови регіонального відділення Соціал-демократичної партії Німеччини. Канцлер Шольц бачить у ній "дуже великий талант".

Новий уряд Німеччини Ненсі Фезер Міністерство внутрішніх справ уперше очолила жінка. 51-річна адвокатка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) родом із Гессена, де була лідеркою регіонального відділення СДПН та головою парламентської фракції у ландтазі. Фезер хоче зосередитись на боротьбі з правим екстремізмом і вже пообіцяла суттєво підвищити рівень оснащення поліції. Люди мають право на безпеку у країні, заявила вона.

Новий уряд Німеччини Свенья Шульце 53-річна Свенья Шульце (Svenja Schulze) із СДПН раніше була міністеркою довкілля, а тепер очолила міністерство економічного співробітництва та розвитку. "Глобальні питання завжди цікавили мої думки", - сказала Шульце на презентації Кабінету. За її словами, вона впевнено почувається на міжнародній арені.

Новий уряд Німеччини Крістіан Лінднер Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолив міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).

Новий уряд Німеччини Марко Бушманн Ще один ліберал, який увійшов до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійняв посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.

Новий уряд Німеччини Фолькер Віссінґ Міністерський пост отримав й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він став міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.

Новий уряд Німеччини Беттіна Штарк-Вацінґер Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стала Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолила міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".

Новий уряд Німеччини Анналена Бербок Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стала міністеркою закордонних справ. Таким чином вона є другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.

Новий уряд Німеччини Роберт Габек Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолив заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек став віцеканцлером.

Новий уряд Німеччини Джем Ездемір Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолив міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір став першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.

Новий уряд Німеччини Штеффі Лемке Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стала Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.

Новий уряд Німеччини Анне Шпіґель Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолила міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.

Новий уряд Німеччини Клаудія Рот Клаудія Рот (Claudia Roth) стала міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben. Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська

