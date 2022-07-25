Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

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152-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 25 липня.
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На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 25 липня (час київський).
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Інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля, пише газета Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center. Зазначається, що Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році.
Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в Росію понад 30 мільярдів доларів.
Відсутність інвестицій FT пов'язує з небажанням Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією, але припускає, що воно може бути тимчасовим.
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