До Дня незалежності: США нададуть Україні більше озброєнь

Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському. Президент США повідомив, що нова партія військової допомоги для ЗСУ включатиме боєприпаси до ППО, РСЗВ і артилерії.

Напердодні Дня незалежності України президент США Джо Байден поговорив у п'ятницю, 23 серпня, з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою", - заявив Байден після переговорів.

Він додав, що під час розмови "підтвердив це повідомлення та висловив непохитну підтримку США народу України". "Не помиляйтеся: Росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, а Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати його на кожному кроці", - цитує Байдена сайт Білого дому.

У пакеті озброєнь ракети до ППО і РСЗВ та інші боєприпаси

Він також анонсував новий пакет військової допомоги Україні. За його словами, туди увійдуть ракети до систем протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), снаряди, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети.

Хоча президент США не навів інших подробиць, напередодні американська інформаційна агенція Associated Press повідомляла, що його вартість складе 125 мільйонів доларів. Анонсовані Байденом боєприпаси - це ракети для РСЗВ HIMARS, протитанкових ракетних комплексів Javelin, снаряди калібру 155 і 105 міліметрів тощо. Озброєння будуть надані з наявних запасів міністерства оборони США (Пентагон), тому можуть бути оперативно передані Збройним силам України (ЗСУ).

У заяві після розмови з Зеленським президент також згадав нові санкції США проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, назвавши їх "частиною нашого незмінного зобов'язання притягнути Росію до відповідальності за її агресію".

Зеленський: Україна потребує доставки озброєнь чимшвидше

Своєю чергою Зеленський після розмови подякував Байдену за привітання та всьому американському народу "за непохитну підтримку з перших днів повномасштабної війни". "Це дає нам змогу вистояти і захистити нашу державність", - написав він у соціальній мережі X.

Зеленський також висловив вдячність за посилання тиску на РФ через санкції та наголосив на необхідності продовження такого тиску.

"Привітав новий пакет військової допомоги від США та підкреслив, що Україні терміново потрібне постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО, щоб надійно захистити наші міста, громади та критично важливі об'єкти інфраструктури", - наголосив президент України.

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