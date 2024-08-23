За допомогу РФ у війні: США ввели санкції проти 400 осіб

Американські санкції запроваджені проти російських оборонних, технологічних, металургійних і фінансових компаній. Також введені обмеження щодо суб'єктів з інших країн, які допомагають росіянам обходити санкції.

Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадили в п'ятницю, 23 серпня, санкції проти близько 400 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України або обходити раніше запроваджені обмеження, йдеться у повідомленні американського мінфіну.

Зокрема, під санкції потрапили син і невістка міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова, "Московський ювелірний завод", авіакомпанії "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Норильськ Авиа", Магнітогорський металургійний комбінат, а також судна для перевезення скрапленого природного газу (СПГ).

Загалом санкції спрямовані на чотири основні групи суб'єктів. Одна з них - це понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, що "мають вирішальне значення" для підтримки та розвитку російської оборонної промисловості. Серед них підприємства, які займаються розробкою та модернізацією озброєнь, автоматизацією та робототехнікою, розробкою та придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням, штучний інтелектом тощо.

Ще одна підсанкційна група - це підприємства, задіяні в російському металургійному та гірничодобувному секторах, включаючи сталеливарні, чавунні та вугільні.

Також під санкції потрапили три великі російські фінансово-технологічні компанії: "Атол", "Центр фінансових технологій" та "Диасофт".

Боротьба з міжнародними мережами ухилення від санкцій

Окрема велика група людей і компаній - це ті суб'єкти, що допомагають РФ обходити раніше запроваджені санкції.

До цієї групи увійшли "майже дюжина різних мереж, включаючи понад 100 фізичних і юридичних осіб у 16 юрисдикціях". Зокрема, обмеження накладені на резидентів Китаю, Швейцарії, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як зауважують в мінфіні США, йдеться про транснаціональні мережі, які займаються різними напрямами: закупівля боєприпасів і військового обладнання для РФ, підтримка російського військово-промислового комплексу шляхом закупівлі чутливих і критичних товарів, таких як передові верстати та електронні компоненти, сприяння ухиленню від санкцій російськими олігархами через офшорні трасти та корпоративні послуги тощо.