США застерегли компанії КНР від торгівлі з ВПК РФ

У разі підтримки китайськими фірмами ВПК РФ на них чекають санкції з боку США, пригрозила очільниця американського мінфіну Джаннет Єллен. Вашингтон звинувачує Пекін у постачанні Москві товарів подвійного призначення.

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен застерегла компанії в Китаї від експорту в Росію товарів, які можуть застосовуватися для війни Росії проти України. Відповідну заяву Єллен зробила в понеділок, 8 квітня, після завершення свого візиту до Пекіна.

"Я наголосила, що компаніям в КНР не дозволено надавати будь-яку підтримку для війни Росії проти України, і що вони зіткнуться з серйозними наслідками, якщо ігноруватимуть ту заборону", - заявила американська урядовиця, цитує інформагенція dpa.

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Крім того, керівниця американського мінфіну нагадала, що під загрозою санкцій США опиняться будь-які банки, які проводять перекази в Росію, чим сприяють забезпеченню російської оборонної промисловості військовими або будь-якими іншими товарами, що можуть бути застосовані у військових цілях.

Санкції США проти китайських компаній

США вже запровадили проти китайських компаній цілу низку санкцій. Зокрема, адміністрація президента США Джо Байдена звинувачує деякі китайські фірми в підтримці війни Росії проти України шляхом поставок Москві товарів подвійного призначення, які можуть бути застосовані для військових потреб.

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Також Білий дім погрожує карати китайські компанії, що, імовірно, пов'язані з використанням примусової праці в Синьцзян-Уйгурському автономному окрузі КНР. Окрім того, США за допомогою санкцій хочуть відрізати Китай від високих технологій на тлі побоювань, що Пекін може скористатися ними у власних військових цілях.

Візит Єллен до Китаю

Джанет Єллен перебувала з візитом в КНР з 4 квітня. Головною темою її переговорів став величезний дефіцит США в торгівлі з КНР. Під час перебування в Пекіні вона звинуватила Китай, що той завалює світові ринки субсидованими дешевими виробами, в тому числі й пов'язаними з відновлювальною енергетикою.

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Водночас вона дала зрозуміти китайським партнерам, що Вашингтон не прагне цілковитого економічного розриву з Пекіном. "Під час переговорів цього тижня я ще раз підкреслила, що Сполучені Штати не прагнуть розриву з Китаєм. Наші дві економіки глибоко інтегровані, і повний розрив був би катастрофічним для обох наших економік", - зазначила вона.

Натомість Китай звернув увагу американської посадовиці на санкції США, мета яких, на думку Пекіна, - перешкодити економічному розвитку КНР. Торік дефіцит в торгівлі США з Китаєм в становив майже 280 млрд доларів.