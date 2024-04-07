Росія отримує від Китаю розвіддані для ударів по Україні

Росія отримує від Китаю розвіддані для ударів по Україні7 квітня 2024 р.
Китай посилює підтримку Росії на тлі її війни проти України, надаючи, зокрема, дані геопросторової розвідки для ударів по українських цілях. Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 6 квітня.
Крім того, Китай постачає Росії потрібну для військової промисловості мікроелектроніку, верстати для виробництва танків і паливо для ракет. Один зі співрозмовників видання в уряді США також додав, що КНР і Росія розширюють співпрацю в космічній галузі.
У 2023 році товарообіг між Китаєм і Росією досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Після виходу з РФ західних компаній і введення санкцій Китай став для РФ основним постачальником товарів, таких як автомобілі. Росія, зі свого боку, збільшила експорт у КНР енергоносіїв.
6 квітня міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном пригрозила "серйозними наслідками" для китайського бізнесу, якщо компанії країни будуть викриті в матеріальній підтримці Росії у війні проти України.
Китай запевняв США про відсутність допомоги Росії
У червні 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Китай із дводенним візитом, тим самим ставши найбільш високопоставленим представником Сполучених Штатів, який побував у КНР із 2018 року.
Як повідомив сам Блінкен за підсумками поїздки, влада Китаю запевнила його,що не надає Росії летальну допомогу для використання у війні проти України.