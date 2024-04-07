Росія отримує від Китаю розвіддані для ударів по Україні

Крім геоданих, Китай постачає РФ мікроелектроніку, верстати для виробництва танків і паливо для ракет, повідомляє Bloomberg.

Китай посилює підтримку Росії на тлі її війни проти України, надаючи, зокрема, дані геопросторової розвідки для ударів по українських цілях. Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 6 квітня.

Крім того, Китай постачає Росії потрібну для військової промисловості мікроелектроніку, верстати для виробництва танків і паливо для ракет. Один зі співрозмовників видання в уряді США також додав, що КНР і Росія розширюють співпрацю в космічній галузі.

У 2023 році товарообіг між Китаєм і Росією досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Після виходу з РФ західних компаній і введення санкцій Китай став для РФ основним постачальником товарів, таких як автомобілі. Росія, зі свого боку, збільшила експорт у КНР енергоносіїв.

6 квітня міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном пригрозила "серйозними наслідками" для китайського бізнесу, якщо компанії країни будуть викриті в матеріальній підтримці Росії у війні проти України.

Китай запевняв США про відсутність допомоги Росії

У червні 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Китай із дводенним візитом, тим самим ставши найбільш високопоставленим представником Сполучених Штатів, який побував у КНР із 2018 року.

Як повідомив сам Блінкен за підсумками поїздки, влада Китаю запевнила його,що не надає Росії летальну допомогу для використання у війні проти України.