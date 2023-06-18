Блінкен прибув до Китаю поновлювати відносини між урядами
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у неділю, 18 червня, до Пекіна для перемовин з китайськими високопосадовцями, повідомляє агенція dpa. Мета візиту - відновлення відносин між урядами, що погіршилися.
Як зазначає агенція, у держсекретаря США запланована низка зустрічей з високопоставленими представниками уряду країни.
Перша поїздка після дипломатичної кризи
Поїздка Блінкена до КНР була запланована давно, однак у лютому її було скасовано через дипломатичну кризу між урядами, яка виникла з виявленням над територією США китайської повітряної кулі, яку Вашингтон назвав китайським аеростатом-розвідником.
Окрім того, зв’язки Сполучених Штатів і Китаю погіршилися через позицію КНР щодо війни Росії проти України, погрози з боку Пекіна на адресу Тайваню і тривалі торговельні суперечки в таких сферах, як передові комп'ютерні чіпи.
Адміністрація президента США Джо Байдена визначила Китай як "найсерйозніший геополітичний виклик", що стоїть перед Вашингтоном.
Байден готується до зустрічі з Сі Цзіньпіном
Тим часом напередодні візиту Блінкена речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність Пекіна до перемовин, але з певними умовами.
"Китай і США повинні розвивати відносини на основі взаємної поваги і рівності, поважати відмінності в історії, культурі, соціальному устрої і шляху розвитку, а також враховувати основні інтереси і головні проблеми один одного", - сказав Ван.
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Незадовго до прибуття Блінкена до Пекіна Байден в суботу, 17 червня, заявив, що сподівається зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном "упродовж наступних кількох місяців".
Це перший візит Блінкена до Китаю після вступу на посаду в 2021 році.
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