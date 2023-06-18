Блінкен прибув до Китаю поновлювати відносини між урядами

Держсекретар США планує провести перемовини з високопосадовцями КНР. Це його перший візит до Китаю після вступу на посаду в 2021 році.

26 хв. тому 26 хв. тому

26 хв. тому 26 хв. тому

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у неділю, 18 червня, до Пекіна для перемовин з китайськими високопосадовцями, повідомляє агенція dpa. Мета візиту - відновлення відносин між урядами, що погіршилися.

Як зазначає агенція, у держсекретаря США запланована низка зустрічей з високопоставленими представниками уряду країни.

Перша поїздка після дипломатичної кризи

Поїздка Блінкена до КНР була запланована давно, однак у лютому її було скасовано через дипломатичну кризу між урядами, яка виникла з виявленням над територією США китайської повітряної кулі, яку Вашингтон назвав китайським аеростатом-розвідником.

Окрім того, зв’язки Сполучених Штатів і Китаю погіршилися через позицію КНР щодо війни Росії проти України, погрози з боку Пекіна на адресу Тайваню і тривалі торговельні суперечки в таких сферах, як передові комп'ютерні чіпи.

Адміністрація президента США Джо Байдена визначила Китай як "найсерйозніший геополітичний виклик", що стоїть перед Вашингтоном.

Байден готується до зустрічі з Сі Цзіньпіном

Тим часом напередодні візиту Блінкена речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність Пекіна до перемовин, але з певними умовами.

"Китай і США повинні розвивати відносини на основі взаємної поваги і рівності, поважати відмінності в історії, культурі, соціальному устрої і шляху розвитку, а також враховувати основні інтереси і головні проблеми один одного", - сказав Ван.

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Незадовго до прибуття Блінкена до Пекіна Байден в суботу, 17 червня, заявив, що сподівається зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном "упродовж наступних кількох місяців".

Це перший візит Блінкена до Китаю після вступу на посаду в 2021 році.

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