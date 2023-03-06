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Фото: Kevork Djansezian/Getty Images
СуспільствоСполучені Штати Америки

США підозрюють КНР у шпигунстві через портові крани - WSJ

Ольга Журавльова | Жан Рофе
3 год. тому

На думку джерел WSJ, Китай за допомогою вантажних кранів може отримувати інформацію про товари, які ввозять у США або вивозять для підтримки американських військових операцій.

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Влада США "дедалі більше стурбована" тим, що гігантські крани китайського виробництва, розташовані в морських портах по всій країні, можуть використовуватися Пекіном як інструмент для шпигунства. Про це в неділю, 5 березня, повідомило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела.

Співрозмовники видання, зокрема представники Пентагону та відповідальні за нацбезпеку посадовці, порівнюють портові крани, виготовлені китайським виробником ZPMC, із "троянським конем". "Попри порівняно хорошу якість виготовлення і низьку вартість, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження і місце призначення контейнерів. Це викликає побоювання, що Китай може збирати інформацію про матеріальні засоби, які відправляють в країну або вивозять з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу", - йдеться в матеріалі WSJ.

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"Новий Huawei"

За словами колишнього високопоставленого співробітника контррозвідки США Білла Еваніна, крани також можуть віддалено слугувати тому, щоб перешкоджати товарному потоку. "Крани можуть стати новим Huawei", - розповів він виданню, маючи на увазі китайський телекомунікаційний концерн, чиє обладнання влада США заборонила через побоювання шпигунства за американцями. "Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих", - зазначив Еванін.

Представник китайського посольства у Вашингтоні заявив WSJ, що занепокоєння США щодо кранів "спричинене параноєю" і є спробою перешкодити торговельно-економічній співпраці з Пекіном. "Розігрування "китайської карти" і поширення теорії "китайської загрози" є безвідповідальним і завдасть шкоди інтересам самих США", - вказало посольство КНР.

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