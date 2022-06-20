Армія РФ перейшла на Луганщині у широкомасштабний наступ - Гайдай

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами понеділка, 20 червня (час київський). Хроніку завершено.

++23.06++

Нідерланди знімуть усі обмеження щодо роботи вугільних електростанцій через невизначеність у питанні поставок газу з Росії, заявив у понеділок міністр клімату та енергетики країни Роб Джеттен. "Кабінет міністрів вирішив негайно зняти обмеження на виробництво вугільних електростанцій з 2002 по 2024 рік. Це означає, що вугільні електростанції можуть знову працювати на повну потужність", - цитує Джеттена агенція AFP. При цьому він наголосив, що нині гострого дефіциту газу у Нідерландах немає, але необхідно підготуватися до зими, коли споживання газу буде вищим. Крім того, уряд Нідерландів оголосив про плани видобути 2,8 мільярда кубометрів газу з родовища Ґронінґен до жовтня 2023 року. Це на 4,5 мільярда кубометрів менше за обсяг поточного року, але раніше Нідерланди планували до 2023 року майже припинити видобуток газу на родовищі Ґронінґен.

Через скорочення постачання газу з Росії відновити роботу вугільних електростанцій планують також Німеччина та Австрія.

++22.45++

Унаслідок обстрілів російськими військами населених пунктів Донецької області у понеділок загинуло 3 особи, ще 2 поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 20 червня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 особи отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

++22.18++

Міністерство закордонних справ України у понеділок з нагоди Всесвітнього дня біженців закликало міжнародні організації допомогти українцям, примусово переміщеним на територію Росії. "У 2022 році світ був шокований безпрецедентною гуманітарною катастрофою, спричиненою повномасштабною війною Росії проти України. Майже третина наших громадян була змушена залишити свої домівки. Рятуючись від війни, 7,5 мільйона осіб перетнули міжнародний кордон України. Ще 7,1 мільйона українців стали вимушеними переселенцями в межах країни. Кожна третя дитина була позбавлена можливості лягати спати у своєму ліжку", - зазначають у МЗС.

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у понеділок заявила, що Росія примусово депортувала на свою територію 1,2 мільйона українських громадян, серед яких 240 тисяч - діти.

++22.01++

Відеожурналісту Associated Press Мстиславу Чернову та фотожурналісту Євгену Малолєтці було вручено премію премії DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). Нагородження журналістів, які висвітлювали події в оточеному російськими військами Маріуполі, стало кульмінаційним моментом першого дня Global Media Forum - міжнародного організованого DW медіафоруму, що проходить у Бонні 20-21 червня.

Мстислав Чернов (ліворуч) та Євген Малолєтка (праворуч)

++21.48++

Втрати Збройних сил України з початку розв'язаної Росією війни складають близько 10 тисяч вбитими та 30 тисяч пораненими. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону у понеділок повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. "Точно не скажу, але приблизно під 10 тисяч убитими і приблизно один до трьох (співвідношення убитих і поранених. - Ред.) пораненими", - зауважив Арестович, відповідаючи на запитання, якими є реальні втрати України у війні. Він додав, що близько 98 відсотків поранених згодом повертаються назад до лав ЗСУ. Нагадаємо, таку ж оцінку кількості загиблих українських військових - близько 10 тисяч - Арестович давав 10 червня.

Окупанти починають широкомасштабний наступ на Луганщині

++21.40++

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про вкрай тяжку ситуацію по всій лінії фронту в області станом на вечір 20 червня. За його словами, російські окупанти, накопичивши резерви, починають широкомасштабний наступ у Луганській області. Як зауважив Гайдай, "сьогодні у вогні усі вільні населені пункти області". За його словами, у Сєвєродонецьку українські війська контролюють лише територію заводу "Азот", бої тривають вже в промзоні, а сусідній Лисичанськ перебуває під постійним обстрілом. При цьому Гайдай наголосив, що українські військові не перебувають в оточенні, "більше того - завдають суттєвих втрат ворогу".

++21.15++

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові. "Настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії є в ЄС. Я запрошу вас надати статус кандидата Україні та Молдові. Паралельно ми продовжимо надавати Україні потужну гуманітарну, військову, економічну та фінансову підтримку", - сказано у листі Мішеля до лідерів ЄС, текст якого поширено у понеділок у Брюсселі.

++21.00++

Європейський центральний банк прогнозує, що понад половина українських біженців, які прибули з початку війни до країн Єврозони, можуть працевлаштуватися у найближчі роки. Так, у ЄЦБ, базуючись на аналізі попередніх хвиль біженців у Європі, прогнозують рівень залучення робочої сили серед біженців з України працездатного віку у середньостроковій перспективі між 25 та 55 відсотками.

++20.53++

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться 29-30 червня у Мадриді, у форматі онлайн, повідомив у понеділок заступник глави Офісу президента Ігор Жовква. "Президента України запрошено до участі в саміті НАТО у форматі онлайн. Очевидно, що це єдиний на сьогодні можливий формат участі у таких важливих подіях. Він отримав запрошення виступити на першій сесії на саміті, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", - повідомив Жовква на брифінгу в Офісі президента у понеділок.

++20.23++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з американським актором та режисером Бенджаміном Стіллером. "Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бенджаміна Стіллера укотре це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч", - написав Зеленський у Facebook, додавши двохвилинне відео своєю зустрічі з актором, який днями прибув в Україну як посол доброї волі ООН.

++20.11++

З близько 800 тисяч українців, які з початку нападу РФ на Україну втекли до Німеччини, дотепер понад 200 тисяч зареєструвалися у центрі працевлаштування (Jobcenter), повідомляє у понеділок Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на дані Федеральної служби зайнятості. Мова йде про осіб, яким виповнилося 15 років. Найбільше українських біженців зареєструвалися у центрі працевлаштування у федеральних землях Баварія (понад 42 тисяч), Північний Рейн - Вестфалія (32 тисячі) та Баден-Вюртемберг (27 тисяч). У Берліні у Jobcenter зареєстровано 13 тисяч українців.

++19.51++

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що він навряд чи відвідає Україну в рамках своєї поїздки Європою, яка розпочнеться цього тижня. Спершу, відповідаючи на запитання, чи збирається він поїхати до України, Байден відповів, що "це залежить", але згодом додав, що "під час цієї поїздки навряд чи" поїде до Києва, пише AFP. Також Байден висловив думку, що Україна у майбутньому, напевно, вступить до Євросоюзу.

Боррель: Путін хоче фізично зруйнувати Україну

++19.10++

Міністри закордонних справ країн ЄС наголосили на своїй "цілковитій рішучості" і надалі підтримувати Україну військово та шляхом тиску на Росію. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками Ради ЄС у Люксембургу. "Не забувайте, що війна триває. Це неприємна реальність: війна триває і триватиме, забираючи багато життів щодня та з систематичними обстрілами російською армією будь-яких цивільних і військових об'єктів в Україні. Виглядає так, що Путін хоче фізично зруйнувати Україну - хоче зруйнувати інфраструктуру, міста, щоб знищити саму ідею української нації", - зазначив Боррель.

++19.10++

Протягом понеділка українські військові відбили кілька штурмів, які намагалися здійснювати російські окупанти. Як повідомляє у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України, українськими захисниками було відбито ворожий штурм у районі населеного пункту Богородичне на Слов'янському напрямку. Також повідомляється про те, що "українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора" на Сєвєродонецькому напрямку. "На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав", - йдеться у повідомленні. Також безуспішно завершилася розвідка боєм, яку російські окупанти намагалися вести неподалік Ртищівки на Харківському напрямку.

Загалом російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та позиціях підрозділів ЗСУ. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк.

Крім того, за інформацією ГШ ЗСУ, у зв'язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів військ РФ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях.

++19.00++

Американський актор та режисер Бенджамін Стіллер як посол доброї волі ООН відвідав Львів, звільнене від окупантів смт Макарів Бучанського району Київської області та столицю України. "До Макарова на Київщині приїхав голівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Напередодні з візитом він був у Львові, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями", - повідомляє "Суспільне" у понеділок. До повідомлення прикріплено коротке відео зі Стіллером, зняте у Макарові.

У понеділок видання The Village Україна також опублікувало фото Стіллера на Хрещатику. "Бен Стіллер вже у Києві!" - йдеться у повідомленні.

++18.55++

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що понад 1,5 тисячі цивільних українців перебувають у російських в'язницях. "Вони сидять у Ростові, у Курську, вони сидять у СІЗО як військовополонені, хоча не можуть бути полоненими, тому що не є інтернованими, у них немає статусу за міжнародним гуманітарним правом - їх мають відпустити", - сказала Верещук у понеділок. За її словами, вдалося повернути 103 особи з числа цивільних, що стало можливим у результаті 14 проведених обмінів за останні три місяці.

++18.48++

Ексмеру Києва повідомлено про підозру за заклик визнати кордони самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР", повідомили у понеділок в Офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів "ЛНР/ДНР". "Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - зазначили в ОГПУ.

Водночас в ОГПУ не уточнюють імені підозрюваного, однак у доданій до повідомлення фотографії вгадується "заблюрене" фото Леоніда Черновецького.

++18.11++

Російський танк, знищений на Харківщині

У Польщі планується виставка підбитих на війні в Україні російських танків під назвою "Непереможна армія". За словами голови канцелярії прем'єр-міністра країни Міхала Дворчика, її буде відкрито на Замковій площі в центрі Варшави наприкінці червня. На виставці, яку організує уряд Польщі спільно з міноборони України, буде представлено розбиті та згорілі російські танки та інша військова техніка. Пізніше її планується показати також у Мадриді та Лісабоні.

++17.38++

Російські окупанти протягом понеділка запустили 14 ракет по південних регіонах України, повідомляє Оперативне командування "Південь". "Вдень протягом трьох годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться у повідомленні. Внаслідок ударів на Одещині та в передмісті Очакова у Миколаївській області пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучення ракети вигорів логістичний продовольчий склад, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

++17.34++

Прогресу в процесі розблокування українських портів немає, бо не знайдено реального інструменту гарантій, що Росія їх знову не атакує, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу. "Ми ведемо складні багаторівневі переговори, щоби розблокувати українські порти. Але ви бачите - прогресу поки що немає. Тому що поки що не знайдено реального інструменту, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх знову", - зазначив він. Продовольча криза у світі, зазначив президент, "зберігатиметься, доки триває колонізаторська війна, війна Росії проти нашої держави, і доки заблоковані наші порти". За словами Зеленського, Росії "насправді потрібна ця криза", тому що "вони намагаються використати вас і страждання людей, щоб чинити тиск на демократичні держави, які запровадили санкції проти Росії".

++17.14++

У боротьбі з російськими кампаніями з дезінформації уряд ФРН здійснює конкретні кроки щодо підтримки незалежних ЗМІ, які висвітлюють війну в Україні. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) оголосила про програму МЗС ФРН із підтримки переслідуваних журналістів. "Росія веде цю війну не лише за допомогою грубої військової сили, а й за допомогою дезінформації", - заявила вона у відеозверненні на Global Media Forum у Бонні. Підтримку також мають отримувати російські та білоруські журналісти, які змушені залишити батьківщину.

++16.41++

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) відбудеться у швейцарському місті Лугано 4-5 липня. Очікується участь представників 40 країн, 20 організацій, зокрема й зі структури ООН, громадянського суспільства та приватного сектору. Конференція є внеском Швейцарії у стабільність Європи та миру, заявив президент країни Ігнаціо Кассіс. Як повідомило МЗС Швейцарії, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали згоду на участь у заході, проте поки що не зрозуміло, в якій формі - особисто чи по відеозв'язку.

++16.15++

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) прогнозує, що Німеччина у липні налагодить експорт зерна з України залізницею. Про це вона сказала під час онлайн-включення на брифінгу у медіацентрі у Львові, повідомляє агентство "Українськi новини". "Ми всі сподіваємося, що буде можливість експорту зерна через Одеський порт, але поки що ми не впевнені, що це може відбутися, потрібно працювати над тим, щоб експорт здійснювався через польсько-український кордон. Ми хочемо допомогти, і наша німецька залізниця вже активно працює. Я дуже сподіваюся, що вже в липні ці тести закінчаться і ми зможемо щодня експортувати зерно", - повідомила вона.

Угорщина готова допомогти з експортом українського зерна

++16.09++

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна під час засідання Ради ЄС у понеділок запропонувала використовувати її територію як можливий маршрут для експорту українського зерна. Також Сіярто висловив упевненість, що імпорту російського газу до Угорщини нічого не загрожує, повідомляє Reuters.

++16.00++

Війна Росії проти України "різко погіршила кризу продовольчої безпеки", йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених міністрами закордонних справ країн об'єднання на засіданні у Люксембургу у понеділок. Зокрема у документі вказують на "навмисні бомбардування та обстріли сільськогосподарських об'єктів і розграбування їх, руйнування сховищ і потужностей з переробки харчових продуктів, а також блокаду портів на Чорному морі". Там додали, що розв'язана Росією війна проти України призвела до значного зниження доступних на світовому ринку продуктів харчування, кормів і добрив, а також до суттєвого зростання цін на них.

У Раді ЄС пропонують чотири напрямки дій, аби поліпшити ситуацію з харчовою безпекою. Перший - це екстрена підтримка найбільш уразливих країн, зокрема гуманітарною допомогою. Другий - розвиток сталого виробництва їжі, наприклад, завдяки інноваційним підходам у сільському господарстві, диверсифікації ланцюгів постачання чи протидії марнуванню харчів. По-третє, це допомога Україні в експорті зерна через країни ЄС . Також Рада Євросоюзу закликала сприяти постачанню в Україну добрив, кормів, насіння та пального. Четвертий напрям - співпраця з міжнародними організаціями, передусім ООН, але також СОТ і G7/G20.

++15.55++

В Одесі у понеділок повідомляють про вибухи. "В Одесі знову кілька вибухів. Перебувайте у бомбосховищах!", - написав у Telegram депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Telegram-канал "Суспільне Одеса" публікує фото стовпів диму. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, внаслідок ранкового збиття ракети в Одесі вибито 80 вікон.

Удар ЗСУ по вкрадених в України "вишках Бойка" у Чорному морі

++15.30++

Збройні сили України завдали ракетного удару по захоплених Росією унаслідок окупації Криму чорноморських бурових установках, які відомі як "вишки Бойка". Про це повідомляють народний депутат України Олексій Гончаренко і так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. "ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка". Тепер "русня" не зможе видобувати газ в українському Чорному морі", - написав Гочаренко у Telegram. Він нагадав, що у 2014 році Росія захопила бурові установки в 100 кілометрах від Одеси і 150 кілометрах від Криму, і окрім видобутку газу використовувала установки для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки. Також Гончаренко повідомив про серію вибухів на острові Зміїному.

Інформацію про удар по буровим установкам компанії "Черноморнефтегаз" також підтвердив Аксьонов у коментарі російським ЗМІ. За його словами, на трьох бурових установках перебували 109 осіб, з яких вдалося евакуювати 21 людину. Пошуки решти продовжуються, додав Аксьонов.

++15.05++

У Німеччині вперше накладено арешт на нерухомість на підставі санкцій проти Росії через війну в Україні. Прокуратура у Мюнхені повідомила, що заарештовано три приватні квартири у баварській столиці, а також рахунок для орендних платежів. Міра торкнулася депутата Держдуми РФ, ім'я якого не називається, та його дружини, зареєстрованої в Мюнхені.

++14.33++

Суперяхта Amadea, що, ймовірно, належить російському олігарху Сулейману Керімову, увійшла в порт Гонолулу в американському штаті Гаваї. Напередодні влада США виграла судовий процес на Фіджі та конфіскувала 106-метрове розкішне судно вартістю понад 300 мільйонів доларів.

++13.59++

Суд заборонив ОПЗЖ

Суд задовольнив позов міністерства юстиції України та заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя".

Кошти та активи партії, за рішенням суду, передадуть у власність держави.

Розгляд тривав найдовше з-поміж усіх інших справ щодо заборони партій. ОПЗЖ стала першою партією, яка захищалася й брала участь у розгляді справи. Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів.

Читайте детальніше: Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні

++13.26++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловилась за конкретні перспективи вступу України до Європейського союзу. "Зараз важливо скористатися історичним моментом і недвозначно повідомити Україну про її перспективу: ви належите до центру ЄС", - сказала вона в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Люксембурзі. Виклики, які кидає процес вступу до ЄС, "неймовірно великі", проте його члени навряд захочуть за кілька років озирнутися і запитати: "Як ми могли не використати цей курс?", додала міністерка.

Крім того, глава МЗС Німеччини висловилася за адаптацію процесів ухвалення рішень у Євросоюзі з урахуванням його можливого розширення. "Зараз йдеться не лише про те, щоб поставити більше стільців у європейському колі, а й про те, щоб разом зміцнити Європейський Союз", - пояснила Бербок.

++12.55++

Росія обіцяє відповісти на закриття Литвою транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею. У ніч на 18 червня Литовська залізниця припинила транзит товарів, що підпадають під санкції Європейського Союзу. Заборона ЄС поширюється на майже половину вантажів, зокрема на будівельні матеріали та метали. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такий крок "безпрецедентним", "незаконним" і пообіцяв відповідь найближчими днями.

Тим часом голова комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що рішення Вільнюса дезавуює для російської сторони легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС. За його словами, якщо ситуація не буде вирішена, це "розв'яже руки для вирішення проблеми калінінградського транзиту, створеної Литвою, будь-якими обраними нами способами".

++12.27++

Китай імпортував рекордні обсяги російської нафти

Китайська держкомпанія Sinopec стала одним із головних покупців російської нафти

Імпорт Китаєм сирої нафти з Росії виріс у травні на 55 відсотків у порівнянні з минулим роком і досяг рекордного рівня, витіснивши Саудівську Аравію з першого місця серед постачальників.

Це свідчить про те, що Москві, хоч їй і довелося знизити ціни, вдається знайти на світовому ринку покупців для своєї нафти, попри західні санкції через війну проти України, пише Reuters.

Ще більше зросли обсяги імпорту російського скрапленого газу в Піднебесну - на 56 відсотків у порівнянні з травнем 2021 року.

Читайте докладніше: Китай імпортував у травні рекордні обсяги російської нафти

++11.58++

ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму ще на рік

Європейський Союз у понеділок ухвалив рішення про продовження санкцій щодо Росії за анексію Криму ще на рік - до 23 червня 2023 року.

Вперше ці санкції запровадили в червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів з Криму, на експорт певних товарів і на інвестиції.

++11.39++

Верховний представник ЄС: Блокування експорту зерна з України - воєнний злочин

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав воєнним злочином блокування Росією українських портів. "Немислимо, що мільйони тонн пшениці лишаються заблокованими в Україні, тоді як в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

++11.16++

Україна втратила контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Втрачений населений пункт - це не означає "програна війна". Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба", - наголосив він.

За його словами, в промзоні Сєвєродонецька - "пекло від обстрілів".

++10.59++

Австралія відправила Україні перші бронетранспортери M113

Австралія відправила до України перші чотири з 14 обіцяних бронетранспортерів M113AS4s у рамках оголошеного раніше урядом пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів.

Про відправку цієї партії БТРів повідомило міністерство оборони Австралії. Крім 14 бронетранспортерів M113, вказана допомога передбачає надання Україні бронемашин Bushmaster, 155-міліметрових гаубиць M777, протитанкових комплексів, боєприпасів, дронів, а також іншого спорядження та оснащення.

Читайте детальніше: Австралія відправила Україні перші бронетранспортери M113

++10.35++

Російські Військово-повітряні сили демонструють недостатню ефективність, а нездатність утримувати перевагу в небі, ймовірно, є одним із найважливіших факторів обмеженого успіху російської воєнної кампанії в Україні, зауважує розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному зведенні.

Основною причиною цього британська розвідка називає те, що "протягом багатьох років російська повітряна бойова підготовка, швидше за все, переважно була розроблена, щоби справити враження на вищих посадових осіб", а не для розвитку навичок льотчиків. За її даними, це призвело до того, що більше зусиль, ніж планувалося, припадає на сухопутні війська, які виснажуються, і на крилаті ракети, запаси яких, імовірно, закінчуються.

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На тлі війни в Україні ціни на газ та електроенергію залишаться високими ще від трьох до п'яти років, вважає голова німецької енергетичної компанії RWE Маркус Креббер (Markus Krebber). За його словами, потрібен час, перш ніж з'являться нові потужності, а інші країни зможуть постачати додаткову енергію.

Глава RWE привітав ініціативу віцеканцлера Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck) залучити більшу кількість вугільних електростанцій. "Скрізь, де можна перейти на інші джерела енергії, необхідно так і зробити", - наголосив він у розмові з Süddeutsche Zeitung.

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Очільниця Єврокомісії переконана в отриманні Україною статусу кандидата в члени ЄС

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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) переконана, що Україні нададуть статус кандидата в члени Європейського Союзу.

Урсула фон дер Ляєн

Про це вона сказала напередодні саміту ЄС. "Я твердо вірю, що ми отримаємо позитивне рішення, що ми отримаємо підтримку, що курс уже визначений", - сказала фон дер Ляєн в ефірі німецького мовника ARD ввечері 19 червня.

Вона зазначила, що "Україна зробила величезні кроки вперед за останні кілька років", і додала, що "хотілось би побачити ще більше".

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Армія РФ продовжує атакувати Одеську область крилатими ракетами типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу, розташованого в анексованому Росією Криму, повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь". Зокрема, в ніч на понеділок росіяни намагались завдати удару по Білгород-Дністровському району, а вранці - по Одесі. Протиповітряна оборона збила ракети.

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Росіяни намагаються стримати наступ Збройних сил України, зокрема, активним застосуванням авіації. Як ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ,

на Слобожанському напрямку російські сили завдали авіаційного удару і здійснили артилерійських обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина;

на Лиманському напрямку зафіксували авіаційний удар з боку військ РФ двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетний удар в районі населеного пункту Маяки;

на Авдіївському напрямку російська армія також завдала авіаударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар;

російські Су-25 завдали авіаударів і на Сєвєродонецькому напрямку поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком .

. На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На решті напрямків російська армія намагається не допустити подальше просування або перегрупування українських військ, так само вдаючись до вогневого ураження позицій ЗСУ або закріплюючись на зайнятих рубежах.

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В ніч на понеділок російська армія вдарила з артилерії по Криворізькому району, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також вночі армія РФ випустила ракети по Харкову та населених пунктах передмістя. За даними Національної поліції Харківської області, в селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей.

++08.16++

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять в понеділок у Люксембурзі вплив війни Росії проти України на глобальну продовольчу безпеку.

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Американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму зведенні зазначає, що Росія "продовжує спроби вести велику та виснажливу війну в Україні силами, зібраними для нетривалого вторгнення та символічного опору України, на які помилково розраховував Кремль".

Також у повідомленні йдеться, що для просування своїх наративів про війну російська влада, ймовірно, використає "судові процеси" над захопленими в полон українськими військовими, зокрема, захисниками Маріуполя.

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ЄС заморозив активи олігархів із РФ на майже 13 мільярдів євро

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на понад 12,5 мільярда євро через санкції Європейського Союзу.

Затримана в Італії яхта "Шехерезада", яку пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млільярда євро в квітні до понад 12,5 мільярда євро", - повідомив німецькому виданню Die Welt офіційний представник Європейської комісії з питань юстиції Крістіан Віганд. Зокрема, за його словами, особливо в Німеччині, в останні тижні виявили та заблокували багато об'єктів російських олігархів.

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++07.21++

Президент України Володимир Зеленський очікує посилення атак РФ, поки Київ чекає на рішення Європейського Союзу щодо надання статусу кандидата в члени. Про це він сказав у відеозверненні за підсумком 116-го дня війни. "Починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від ЄС щодо статусу кандидатства для України. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи", - сказав він.

За його словами, зараз росіяни накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. "Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил", - зазначив Зеленський.