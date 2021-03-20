 Вакцину AstraZeneca додатково вивчать у США через сумніви щодо ефективності | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 24.03.2021

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Світ

Вакцину AstraZeneca додатково вивчать у США через сумніви щодо ефективності

Компанія AstraZeneca надала американським дослідникам "застарілі дані" щодо ефективності її вакцини, кажуть у NIAID. Сама компанія запевнила, що готова до тісної співпраці.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca у США досі незареєстрована

Розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу знову опинилася в центрі уваги ЗМІ. Американський Національний інститут з дослідження алергії та інфекційних захворювань (NIAID) висловив сумнів у точності нещодавно проведеного самою компанією дослідження щодо ефективності її вакцини.

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Як повідомили 21 березня в NIAID, його експертів непокоїть те, що до представленого компанією AstraZeneca дослідження потрапили "застарілі дані", що в підсумку може "не повністю відображати реальну картину" щодо ефективності цього препарату. Йдеться про результати так званої третьої фази дослідження, в якій взяло участь близько 32,5 тисячі осіб, і котра, за даними самої компанії, засвідчила високу ефективність розробленої нею вакцини.

Тож у американському інституті вимагають від AstraZeneca надання найактуальніших та найповніших даних щодо ефективності її вакцини.

Повідомлення NIAID від 21 березня базується на попередньому аналізі, що враховує дані, зібрані ще до 17 лютого 2021 року. Натомість у результатах попередніх досліджень, що так само свідчили про високу ефективність вакцини AstraZeneca,  експерти NIAID не сумніваються.

Американський регулятор теж перевірить

Водночас керівник NIAID Ентоні Фаучі припустив у інтерв'ю мовнику ABC, що вакцина AstraZeneca з високою часткою ймовірності є високої якості. Він також зазначив, що "шкодує" через дотеперішні зволікання з реєстрацією цього препарату в США. За його словами, це лише підриває довіру громадськості до усіх вакцин загалом. Так само керівник NIAID запевнив, що американський регулятор - Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA)  - самостійно перевірить ефективність цієї вакцини, незалежно від компанії AstraZeneca.

Такі заяви означають для компанії, що процедура реєстрації її вакцини від коронавірусу в США триватиме довше, ніж очікувалося. Сама компанія заявила 24 березня, що готова до всебічної співпраці з інститутом. Зокрема, в компанії пообіцяли протягом 24 годин надати перший аналіз нових даних щодо ефективності її вакцини.

Умовно допущена в більш ніж 70 країнах

Досі вакцину компанії AstraZeneca умовно дозволили для застосування в більш ніж 70 країнах світу. Її дозволено в Європейському Союзі, також застосування цього препарату в боротьбі з коронавірусом рекомендувала ВООЗ. У цьому випадку йдеться про так звану векторну вакцину. Вона, за даними німецького Інституту імені Пауля Ерліха (PEI), базується на вірусі застуди шимпанзе, який є безпечним для людей. Так звані застудні віруси з родини аденовірусів модифікуються таким чином, що вони містять ген із невеликою ділянкою геному SARS-CoV-2 - "модифікація" виробляє оптимізований поверхневий білок коронавірусу, відомий також як спайковий білок.

Після щеплення цей модифікований вірус потрапляє у деякі людські клітини, що починають використовувати ген для створення спайкового білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент та починає виробляти у якості захисної реакції антитіла та Т-клітини, що в ідеальному випадку здатні захистити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Історія з тромбозом

Нещодавно низка країн, зокрема і ФРН, призупинили щеплення вакциною AstraZeneca через повідомлення про поодинокі випадки появи тромбозу в декого зі щеплених цим препаратом. Утім, згодом ВООЗ, а також Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) наголосили, що позитивна дія цієї вакцини значно переважує можливі ризики для декого з вакцинованих і рекомендували подальше її застосування.

Як повідомлялося, застосована в Україні вакцина Covishield є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca.

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Докладно

Вакцина AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca додатково вивчать у США

Компанія AstraZeneca надала американським дослідникам "застарілі дані" щодо ефективності її вакцини.  

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