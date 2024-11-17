Выборы в Молдове: КС пока не утвердил итоги из-за жалоб

Выборы в Молдове: КС пока не утвердил итоги из-за жалоб17 ноября 2024 г.
Конституционный суд Молдовы назначит дату утверждения результатов выборов президента после того, как суды рассмотрят все жалобы на нарушения в ходе избирательного процесса. Об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Павел Постикэ заявил в интервью телеканалу TV8 в субботу, 16 ноября.
ЦИК утвердил итоги голосования 9 ноября и передал отчет в КС. В соответствии с молдавским законодательством, суд рассматривает законность выборов в течение десяти дней с момента получения документов от ЦИК - но не раньше, чем суды и избирательные органы окончательно урегулируют споры и апелляции, находящиеся на рассмотрении, указал Постикэ.
Сейчас в судах находится девять исков по нарушениям в ходе выборов, отметил замглавы ЦИК. Судебные процессы в период выборов рассматриваются срочно, в течение трех дней с момента подачи апелляции, подчеркнул он.
Победа Майи Санду над Александром Стояногло
Первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 20 октября. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50 процентов голосов. За действующего главы государства - проевропейскую Майю Санду - проголосовали 42,49 процента избирателей. Представитель оппозиционной Партии социалистов и бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,95 процента.
В ходе второго тура 3 ноября действующая глава государства заручилась поддержкой свыше 55 процентов избирателей, а ее соперника поддержали 44,8 процента. В Еврокомиссии и Европейском парламенте поздравили Санду с переизбранием. Поздравления пришли и от правительств стран ЕС. Россию при этом обвинили в "массовом вмешательстве" в молдавские выборы. Оппозиционный блок "Победа" намерен опротестовать результаты второго тура.
Поддержка евроинтеграции Молдовы
Референдум о евроинтеграции прошел одновременно с первым туром выборов. Сторонники вступления в ЕС одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдова оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.