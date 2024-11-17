Выборы в Молдове: КС пока не утвердил итоги из-за жалоб

Суды в Молдове рассматривают девять исков по нарушениям в ходе выборов президента, заявил замглавы ЦИК. Это не позволяет Конституционному суду утвердить итоги голосования.

Конституционный суд Молдовы назначит дату утверждения результатов выборов президента после того, как суды рассмотрят все жалобы на нарушения в ходе избирательного процесса. Об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Павел Постикэ заявил в интервью телеканалу TV8 в субботу, 16 ноября.

ЦИК утвердил итоги голосования 9 ноября и передал отчет в КС. В соответствии с молдавским законодательством, суд рассматривает законность выборов в течение десяти дней с момента получения документов от ЦИК - но не раньше, чем суды и избирательные органы окончательно урегулируют споры и апелляции, находящиеся на рассмотрении, указал Постикэ.

Сейчас в судах находится девять исков по нарушениям в ходе выборов, отметил замглавы ЦИК. Судебные процессы в период выборов рассматриваются срочно, в течение трех дней с момента подачи апелляции, подчеркнул он.

Победа Майи Санду над Александром Стояногло

Первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 20 октября. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50 процентов голосов. За действующего главы государства - проевропейскую Майю Санду - проголосовали 42,49 процента избирателей. Представитель оппозиционной Партии социалистов и бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,95 процента.

В ходе второго тура 3 ноября действующая глава государства заручилась поддержкой свыше 55 процентов избирателей, а ее соперника поддержали 44,8 процента. В Еврокомиссии и Европейском парламенте поздравили Санду с переизбранием. Поздравления пришли и от правительств стран ЕС. Россию при этом обвинили в "массовом вмешательстве" в молдавские выборы. Оппозиционный блок "Победа" намерен опротестовать результаты второго тура.

Поддержка евроинтеграции Молдовы

Референдум о евроинтеграции прошел одновременно с первым туром выборов. Сторонники вступления в ЕС одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдова оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.