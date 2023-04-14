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Разрушения в Славянске (фото из архива)Фото: LIBKOS/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Выросло число жертв российских ракетных ударов в Славянске

Екатерина Венкина
53 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 апреля.

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На 416-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 15 апреля (время московское).

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Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Славянске Донецкой области погибшую женщину. Продолжаются поиски еще четырех человек, сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал. Таким образом общее число жертв ракетных ударов ВС РФ увеличилось до девяти, пишет агентство "РБК-Украина". Начальник Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на 21.00 (совпадает с мск) во время обстрелов получил ранения 21 человек. По данным полиции, разрушены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, повреждены 12 автомобилей. 

Хроника событий 14 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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