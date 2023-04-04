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Российские истребители Су-35 (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/ AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

ВСУ: РФ сбрасывает десятки планирующих бомб в день

Жан Рофе
44 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.

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На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 4 апреля (время московское).

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал документ о вступлении страны в НАТО, сообщает телерадиокомпания Yle. Финляндия станет 31-й страной, присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

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Вступление Финляндии в НАТО является историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Президент Путин провозгласил целью вторжения в Украину уменьшить НАТО, - сказал он журналистам в Брюсселе. - Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО будет "очередным обострением ситуации", а также "посягательством на нашу безопасность и национальные интересы РФ", в связи с чем Москва будет принимать "контрмеры". На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил - такими, которые "посчитает необходимыми" российская сторона.

ВСУ: РФ сбрасывает десятки планирующих бомб в день

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Российские оккупанты активно применяют планирующие бомбы, которые Вооруженным силам Украины нечем отражать, заявил в эфире национального телемарафона спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает, и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км примерно. Противник применяет от 10-15 до 20 бомб в день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, не входящих в зону поражения нашей ПВО", - рассказал Игнат. По его словам, это новая угроза для Украины, на которую нужно оперативно реагировать, но пока нечем. "Чтобы эти самолеты отогнать подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как Patriot. И безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса "воздух-воздух" на больших расстояниях", – отметил Игнат.

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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