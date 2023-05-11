ВСУ готовы к контрнаступлению: события 442-го дня войны

На 442-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 11 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Появились неподтвержденные сообщения о возможном начале контрнаступления ВСУ

Вечером 11 мая появились неподтвержденные сообщения о возможном начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом написали несколько российских "военкоров". Так, по словам Евгения Поддубного, ВСУ "начали реализацию операции по окружению" российских войск на Бахмутском направлении и при поддержке бронегрупп сумели прорваться в районе Соледара и Бахмута. Другой российский "военкор", Александр Коц, сообщил о замеченных на объездной дороге Харькова танках ВСУ, которые двигались в направлении границы. По его мнению, эти действия могут преследовать цель распылить российские ресурсы, которые могут быть отправлены "на купирование угрозы в Белгородской области".

Американский телеканал CNN со ссылкой на командира украинского батальона с позывным Ролло сообщил об эффективных контратаках ВСУ и тяжелых потерях российских войск. По этим данным, ВСУ применили в ближнем бою против российской пехоты американские комплексы HIMARS, которые обычно используются для поражения более дальних целей. Противник иногда находился лишь в 20 метрах, россияне сдались через два часа после того, как попали в окружение, отмечается далее. Украинский командир также сообщил, что первыми район Бахмута покинули "вагнеровцы", что противоречит заявлениям хозяина ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что российские военные покинули свои позиции к юго-западу от Бахмута.

Зеленский: Войска готовы к наступлению, но "кое-чего" не хватает

Украинские официальные источники эту информацию не подтверждали. Днем президент страны Владимир Зеленский заявил, что новые подразделения украинской армии, часть из которых была обучена в странах НАТО, "готовы" к наступлению, но армии все еще требуется "кое-что", в том числе бронетехника, которая "поступает партиями". "Мы можем двигаться вперед, и я думаю, добьемся успеха, - сказал Зеленский в интервью британским изданиям. - Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени".

В вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ о возможном начале контрнаступления не сообщается. В ней указывается, что за минувшие сутки россияне совершили более 30 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, нанесли 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье, а также совершили 46 авиаударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинские войска нанесли 13 авиаударов, поразили 8 пунктов управления и 13 районов сосредоточения живой силы РФ ракетами и артиллерией, сообщается в вечерней оперативной сводке.

Между тем в Москве утверждают, что сообщения, согласно которым украинской армии удалось сбить ракету "Кинжал", - это "вброс" и "попытка выдать желаемое за действительное". "Осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами", - цитирует "Интерфакс" слова высокопоставленного источника в Минобороны РФ. В ведомстве уверены, что представители украинской армии приписывают себе несуществующие успехи, чтобы западные страны охотнее посылали им оружие. Ранее пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил, что Воздушные силы ВСУ 4 мая сбили в небе над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" (Kh-47M2) при помощи американской системы ПВО MIM-104 Patriot.

В Польше ведется расследование возможной роли Шрёдера в подготовке войны

Тем временем польская радиостанция RMF FM сообщила, что национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в отношении его возможной роли в подготовке вторжения РФ в Украину. Согласно поступившему в прокуратуру уведомлению, Шрёдер мог использовать свое положение в российских энергоконцернах для давления на страны Евросоюза и Украину. По данным польской радиостанции, расследование ведется в согласовании с Украиной, уже опрошены 2000 свидетелей.

Министр обороны Алексей Резников написал в Twitter об обучении украинских военных в рамках новой канадско-латвийской инициативы. "Мои канадские и латвийские коллеги Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии", - указал он. По его словам, офицеры освоят процесс планирования, координации маневров и ведения разведки. "Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились сражаться и побеждать. Обучение является ключом к успеху", - указал Резников.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что все обещанные Украине британские танки Challenger 2 уже находятся в распоряжении ВСУ. "Я знаю, что все эти танки поступили в Украину. А также много запчастей, много другой бронетехники. Я не знаю, все ли эти грузы доставили, но все танки - там", - заявил Уоллес, выступая в Палате общин. Лондон должен был поставить как минимум 14 танков Challenger 2. По словам министра, украинские военные обучались использованию Challenger 2 как в Великобритании, так и в Украине. Кроме того, Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые позволят Киеву увеличить дальность ракетных ударов на фоне готовящегося крупномасштабного контрнаступления против российских войск, сообщил Бен Уоллес.

СБУ раскрыла схему поставок РФ из Украины оборудования для производства ЗРК С-300

Служба безопасности Украины раскрыла схему поставок в Россию из Полтавской области Украины спецоборудования, необходимого для производства зенитно-ракетных комплексов С-300. К организации схемы, по данным СБУ, причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ. Они якобы наладили механизм скрытой переправки продукции в Россию через одну из стран Южного Кавказа. Бизнесменам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, а директора предприятия обвиняют еще и в незаконном обращении с оружием. Оружие было найдено во время обыска.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор пенсионерке Ирине Цыбаневой, ей назначено два года лишения свободы условно за надругательство над могилой родителей президента России Владимира Путина "по мотивам политической ненависти". В октябре 2022 года Цыбанева оставила на могиле родителей Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу". Чтобы выйти на след пенсионерки, полиции понадобилось всего несколько дней. В суде женщина заявила, что не собиралась устраивать публичную политическую акцию, а действовала из эмоциональных переживаний.

Белгородцев просят не выходить в огороды

Жителей Белгородской области попросили не выходить на приусадебные участки. В частности, с таким посланием в прямом эфире соцсети "Вконтакте" обратился глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, сообщает телеканал "Дождь". "Наверно, негативный, но яркий пример - когда погиб наш житель, выйдя на огород. Поэтому призываю не только жителей Красного, а всех приграничных сел... воздержаться от выхода на свои приусадебные огороды. Ситуация непростая", - сказал Жданов. 10 мая губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о смерти жителя Шебекина, раненного в голову в результате обстрела.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил в Telegram, что административное здание в городе Стародуб атаковано украинским дроном. "Пострадавших нет", - написал Богомаз. Telegram-канал Baza утверждает, что украинский беспилотник вечером 10 мая в Стародубе атаковал здание военкомата. Российское и украинское оборонные ведомства эту информацию пока не комментировали.

Между тем двухдневные переговоры в Стамбуле о "зерновой сделке" не привели к ее продлению, но РФ, Украина, Турция и ООН договорились продолжить их в ближайшее время. Источники говорят о "конструктивных" переговорах и о том, что "сделка будет продлена", сообщает ТАСС.

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