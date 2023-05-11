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Санкт-ПетербургФото: GES-Sportfoto/picture alliance
ПолитикаРоссия

Суд в РФ приговор за протест на могиле родителей Путина

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Пенсионерка Ирина Цыбанева, оставившая записку на могиле родителей Путина, получила 2 года условно. Она попросила их забрать его к себе.

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор 61-летней Ирине Цыбаневой по уголовному делу о надругательстве над могилой родителей президента РФ Владимира Путина "по мотивам политической ненависти". В четверг, 11 мая, пенсионерке назначили условное заключение сроком на два года, сообщает корреспондент издания Sota из зала суда, а также петербургское издание "Ротонда". 

По статье обвинения ей грозило до пяти лет лишения свободы. Прокуратура потребовала наказания в виде трех лет условно.

В суде Цыбанева заявила о спонтанном эмоциональном поступке

В суде обвиняемая не оспаривала тот факт, что она оставила записку, но настаивала на отсутствии в ее действиях политической ненависти. По ее словам, речь шла не о публичной акции, а о спонтанном эмоциональном поступке. "Я не интересуюсь политикой и никогда не интересовалась. Ни в каких политических партиях не состояла. На митингах никогда не была и не собиралась. После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться", - заявила она, выступая с последним словом. По ее словам, о записке никто не знал и она не ожидала резонанса. "Она была в стороне от места захоронения. Внешний вид захоронения остался прежний, я не приносила плакаты, не портила памятник, вообще к месту захоронения не прикасалась", - подчеркнула Цыбанева.

В октябре 2022 года Ирина Цыбанева оставила на могиле родителей Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу". Чтобы выйти на след Цыбаневой, полиции понадобилось всего несколько дней.

Первоначально суд отправил пенсионерку под домашний арест, затем мера пресечения была заменена на запрет определенных действий.

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