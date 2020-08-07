В России участник акции с чучелом Путина получил два года колонии

Ленинский районный суд Перми приговорил к реальному сроку одного из фигурантов дела об акции с чучелом президента России Владимира Путина в тюремной робе, сообщили российские СМИ во вторник, 18 августа. Активист местного штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин получил два года колонии, другой активист - Данила Васильев - один год условно. Они были признаны виновными в хулиганстве по предварительному сговору.

Еще один фигурант дела, либертарианец Александр Эткин, известный по псевдониму Котов, был оправдан за отсутствием состава преступления. Он не присутствовал на оглашении приговора. Гособвинение запрашивало для Шабарчина три года колонии, для Васильева – полтора и для Эткина – два года. Адвокаты Шабарчина и Васильева готовы обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.

Чучело Путина в центре Перми

В ноябре 2018 года в центре Перми у ЦУМа появилось привязанное к столбу чучело с лицом президента России Владимира Путина и словами "Военный преступник Пыня В.В." на груди и "Лжец" - на лбу. В декабре того же года по городу были развешаны плакаты с изображением Путина и новогодним поздравлением, в котором сообщалось, что в новом году россиян ждут повышение пенсионного возраста и рост налогов. В январе 2019 года по фактам этих двух акций было возбуждено уголовное дело.

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