Берлин об аресте Путина: Военных преступников следует судить

В Берлине уверены, что ответственные за военные преступления должны отвечать перед судом. Такой комментарий в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина дал в понедельник, 20 марта, представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner), передает с правительственной пресс-конференции корреспондент DW. "Военные преступники должны быть преданы суду, им нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. И это правило распространяется и на президента России", - подчеркнул Бюхнер.

В свою очередь представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner), отвечая на вопрос DW, указал: "Мы здесь неоднократно давали понять, что на самом деле не хватает не дипломатических усилий и переговоров, а готовности президента России вывести свои войска из Украины и прекратить эту войну".

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) ранее заявил газете Bild am Sonntag, что выполнит распоряжение суда в Гааге арестовать Путина, если тот окажется в Германии. "Ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их исполнить ордер на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр. Как отметила газета, действовать в соответствии с постановлением МУС обязаны все страны, находящиеся в его юрисдикции, в том числе государства ЕС.

Решение МУС

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Еще один ордер на арест был выдан в отношении уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по тому же обвинению.

Путин, предположительно, несет ответственность за незаконную депортацию и передачу детей из оккупированных районов Украины в Россию, говорилось на сайте Международного уголовного суда. Преступления могли происходить минимум с 24 февраля 2022 года. Ордер выдан палатой предварительного производства МУС.

Есть "достаточные основания полагать", что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за совершение преступлений непосредственно, совместно с другими и/или посредством других лиц. Предполагается, что президент России также не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС

Россия не оставила без внимания на слова министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marco Buschmann) о намерении выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его появления в ФРГ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям немецкого министра, сообщило ведомство, назвав "незаконным" требование суда в Гааге.

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил обеспокоенность заявлением министра юстиции ФРГ. "Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц <…> вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - приводились слова Нечаева в Telegram посольства 19 марта.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана, а также троих судей МУС - Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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