ФРГ готова арестовать Путина и иные события 389-го дня войны

Владимир Путин прилетел в Мариуполь. В Берлине заявили о готовности арестовать президента РФ в случае его приезда. Владимир Зеленский назвал ордер на арест Путина, выданный МУС, поворотным моментом.

На 389-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 19 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

В течение суток российские силы нанесли 1 ракетный и 7 авиационных ударов, а также совершили 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. По его сведениям, на Купянском и Лиманском направлениях армия РФ продолжает попытки прорвать оборону украинских войск, на Бахмутском направлении - попытки захватить Бахмут, а на Запорожском и Херсонском направлениях российские военные ведут оборону.

В то же время украинская авиация нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу, тип которого на момент публикации не был назван, и 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 района сосредоточения сил РФ, добавили в украинском Генштабе.

В частности, под российский обстрел попало село Каменское Васильевского района Запорожской области, заявила военная администрация региона. В результате погибли трое человек, еще двое ранены, указала украинская сторона. Власти особо выделили опасность для мирных жителей на линии огня. Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии поселок Белозерка в Херсонской области, сообщила региональная администрация. По ее сведениям, зафиксировано попадание в жилой дом, из-под завала достали женщину, она госпитализирована. Утром того же дня под минометный обстрел сил РФ попал город Середина-Буда в Сумской области, сообщила военная администрация региона. По ее сведениям, в результате поврежден 1 частный дом. Кроме того, была обстреляна Новослободская община, добавила украинская сторона.

Путин в Мариуполе

Мариупольский городской совет раскритиковал состоявшийся накануне поздним вечером визит в захваченный силами РФ город президента России Владимира Путина, назвав его "международным преступником". Он "смотрел на "восстановление города"... в ночи. Наверное, чтобы при свете дня не видеть расстрелянного города, убитого его "освобождением", - говорится в Telegram-канале украинского органа власти.

В ночь на 19 марта пресс-служба Кремля распространила информацию о "рабочей поездке" президента России в украинский портовый город Мариуполь на Азовском море. Это первая поездка Путина на оккупированные РФ территории с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По этим данным, Путин прибыл в Мариуполь на вертолете и ознакомился с обстановкой в разрушенном городе и ходом восстановительных работ во время автомобильной экскурсии. Кроме того, сообщается, что Путин пообщался с жителями города.

Германия выполнит требование МУС об аресте Путина

Между тем, в мире продолжают обсуждать принятое 17 марта решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России. Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил газете Bild am Sonntag, что выполнит требование об аресте Путина, если он окажется в ФРГ. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр. Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк приветствовал высказывание немецкого министра. "Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми", - написал Подоляк в Twitter. Одновременно он осудил поездку Путина в Мариуполь. "Организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - отметил Подоляк.

Зеленский: Ордер на арест Путина - поворотный момент

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул большой вес решения МУС выдать ордер на арест Путина. "Эта уходящая неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это - поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - указал он.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич раскритиковал выдачу ордера на арест Путина. По мнению сербского государственного деятеля, решение МУС будет иметь "плохие политические последствия", что свидетельствует "о большом нежелании говорить о мире и о перемирии" в Украине. "Цель тех, кто это сделал (выдал ордер на арест. - Ред.), - затруднить общение Путина", чтобы каждый разговаривающий с ним знал об обвинениях в военных преступлениях в адрес главы российского государства, подчеркнул президент Сербии. В то же время Вучич назвал бессмысленным вопрос об аресте Путина в случае прибытия президента РФ в Сербию, объяснив, что главе российского государства "некуда ехать", пока война продолжается.

В ЮАР не исключили ареста Путина в августе

В Южно-Африканской Республике прокомментировали возможный визит Путина в эту страну в августе для участия в саммите стран группы БРИКС. Власти ЮАР заявили, что им известно о своих юридических обязательствах в свете предполагаемого визита в страну российского президента, ордер на арест которого выдан в Гааге. "Мы как правительство осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил официальный представитель правительства ЮАР.

Папа римский Франциск в своем воскресном выступлении упомянул военные преступления в Украине. Понтифик призвал верующих помолиться за украинский народ, подвергающийся атакам и "продолжающий испытывать страдания из-за военных преступлений".

Инциденты в России

Тем временем в поле в Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности, сообщил областной комитет по региональной безопасности. По его сведениям, угроза для населения и инфраструктуры отсутствует, а на месте обнаружения дрона работают оперативные службы. В России 28 февраля произошла серия инцидентов с БПЛА.

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил ВСУ в обстреле нескольких приграничных населенных пунктов. Пострадавших нет, указал чиновник. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района незначительно повреждены здание медпункта и 4 частных домовладения, а также зафиксированы обрывы линий электропередач, добавил Старовойт. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

По данным издания "Подъем", 19 марта на кладбище города Горячий Ключ в Краснодарском крае прошли похороны боевиков ЧВК "Вагнер", убитых в Украине. Накануне мэр этого города заявил, что "неправильно делать курорт местом для массового захоронения бойцов", а стоит поискать для этого другие места. В ответ основатель ЧВК Евгений Пригожин публично потребовал привлечь мэра Горячего Ключа к уголовной ответственности. А наемники ЧВК "Вагнер" распространили в соцсетях видео, в котором угрожали приехать и "разобраться" с администрацией города.

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