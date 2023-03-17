Ордер МУС на арест Путина и другие события 387-го дня войны

МУС подозревает президента РФ в незаконной депортации детей, которая является военным преступлением. Турция согласна со вступлением Финляндии в НАТО. Под Бахмутом идут позиционные бои.

На 387-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 17 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ордер МУС на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности незаконной депортации украинских детей в Россию.

Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного нападения РФ на эту страну 24 февраля 2022 года. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. С 2016 года она не является участником Римского статута, который определяет действия суда. В свою очередь МУС не признает иммунитет глав государств в случае расследования военных преступлений и наказания за них.

Для Владимира Путина ордер МУС на его арест означает, что он больше не сможет въезжать в страны, ратифицировавшие Римский статут, а также признающие юрисдикцию МУС. Это 123 государства мира, включая все страны Европы и Южной Америки, Таджикистан, Афганистан, ЮАР, ЦАР и Нигерию.

Власти ЕС, Великобритании, Канады и Украины приветствовали выдачу МУС ордера на арест Путина. "Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление - незаконную депортацию и отправку детей из Украины в Россию - это начало процесса по привлечению виновных к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МУС", - заявил в этой связи верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Турция готова ратифицировать вступление Финляндии в НАТО

Турция поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой финского государства Саули Ниинистё.

Эрдоган пообещал, что турецкий парламент начнет процесс ратификации заявки Хельсинки. Он отметил, что случай Финляндии отличается от ситуации со Швецией, отказавшейся выдать Турции "террористов". Под "террористами" Анкара подразумевает прежде всего курдских активистов и турок, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Эрдоган напомнил, что его страна передала Стокгольму список из 120 "террористов" с требованием их выдачи, однако власти скандинавского королевства не пошли на этот шаг.

Саули Ниинистё приветствовал решение Турции ратифицировать заявку Финляндии, но добавил, что без приема в альянс Швеции оно "будет неполным". Такое же мнение высказала и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Финляндия будет делать все, чтобы и Швеция как можно скорее стала членом НАТО. Вместе мы сильнее", - подчеркнула она в Twitter.

Под Бахмутом продолжаются позиционные бои

В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 19 авиационных ударов и 26 раз обстреляли ее из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, указано ввечерней сводке.

Там же отмечается, что под Бахмутом продолжаются постоянные позиционные бои. При этом ВСУ были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское. Обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

Также утверждается, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил "безуспешные наступательные действия" в направлении Каменки, Невельского, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

По информации главы офиса президента Украины Андрея Ермака, российская авиация нанесла по Авдеевке четыре удара. В свою очередь руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш указал, что, по предварительным данным, ракета Х-59 попала в жилой многоэтажный дом.

Херсонская ОВА сообщила, что 16 марта россияне нанесли удары с беспилотников по территории медицинского учреждения, повредив транспортные средства и здания рядом. Пациенты и медики не пострадали.

В вечерней сводке Минобороны РФ отмечается, что российские войска за прошедшие сутки "успешно атаковали ряд целей" на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, "уничтожив большое количество военной техники и живой силы противника".

По сведениям британской разведки, ВС РФ добились успехов в боях за Бахмут. За последние дни отдельные подразделения российской армии и бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились на левом берегу реки Бахмутка, передает министерство обороны Великобритании. Ранее линия фронта проходила вдоль реки. В сообщении отмечается, что украинские войска продолжают защищать западную часть Бахмута.

На остальных участках фронта Россия свела наступательные операции к минимуму. В британской разведке полагают, что это связано с истощением сил. Возобновление наступательных действий ожидается после получения подкреплений, а до тех пор российские командиры будут вынуждены выбирать между проведением наступательных действий и обеспечением надежной обороны по всей линии фронта, говорится в сводке британского Минобороны.

Макрофинансовая помощь ЕС Украине

На следующей неделе Киев получит второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. По его словам, эта экстренная помощь, призвана помочь Украине удовлетворить насущные потребности. В общей сложности ЕС запланировал предоставить Киеву макрофинансовую помощь на 18 млрд евро.

Западная военная помощь Украине

Словакия одобрила поставку Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Ранее словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что Братислава готова передать Украине 10 самолетов МиГ-29, которые были списаны прошлым летом. Большинство из них не в рабочем состоянии, отмечает агентство Reuters. По сведениям словацкого агентства TASR, вместе с истребителями Братислава передаст Украине несколько зенитно-ракетных комплексов "Куб".

Между тем бельгийское издание De Standaard написало, что Бельгия направит в Украину 240 военных грузовиков, причем первые из них будут высланы туда уже на следующей неделе. Вместе с грузовиками в Украину будут отправлены также необходимые запчасти.

Польша готовится разместить РСЗО HIMARS вблизи границы с Калининградской областью

Польша до конца текущего года разместит недалеко от границы с Калининградской областью первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил на брифинге министр обороны страны Мариуш Блащак. Помимо этого, дислоцированная там 16-я механизированная дивизия получит южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9. "Россия стремится восстановить свою империю зла и атакует своих соседей. Наша задача - создать сильные и надежные вооруженные силы Польши, чтобы Россия не посмела напасть на нашу страну", - подчеркнул политик. Всего США поставят Польше 500 РСЗО HIMARS.

Ранее Блащак сообщил, что Госдеп США одобрил поставку Варшаве 800 ракет Hellfire класса "воздух - земля", которыми будут оснащены польские вертолеты огневой поддержки AW149.

Латвия расширила список россиян, на которых распространяется запрет на въезд

Латвия внесла еще 35 россиян в список персон нон грата за поддержку войны в Украине. По данным министерства иностранных дел в Риге, речь идет об артистах, журналистах, блогерах и других общественных деятелях. Им запретили въезд в страну на неопределенный срок.

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