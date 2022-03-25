США выделят Украине еще 100 млн долларов

На 32-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 марта (время московское).

Силы РФ атаковали нефтебазу в Дубно

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Российская ракета попала в нефтебазу города Дубно Ровенской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. "Сегодня на Ровненщине звучали две воздушные тревоги. Во время первой вооруженные силы сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно. Сейчас устанавливаются убытки", - рассказал Коваль в видеообращении.

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Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил в своем видеообращении, что город оккупирован российскими военными. "Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают", - сообщил он. Фомичев подтвердил гибель трех горожан. Он рассказал, что с российскими военными ведутся переговоры о возможности эвакуации людей из города. Кроме того, с 19:00 до 07:00 в Славутиче будет введен комендантский час, который контролируют военные РФ. Фомичев предупредил, что россияне также осмотрят каждое здание на предмет оружия и добавил, что после проверки они обещали покинуть город и оставить только свои блокпосты.

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США намерены выделить правительству Украины еще 100 млн долларов (91 млн евро). Эти средства должны быть использованы министерством внутренних дел для обеспечения охраны границ, а также для поддержания гражданских правоохранительных функций, сообщил Государственный департамент США. Деньги могут быть использованы для обеспечения дальнейших поставок защитного снаряжения, бронетехники, средств связи и медикаментов, говорится в сообщении.

Хроника событий 26 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

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