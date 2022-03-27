 Президент ФРГ предупредил немцев о ″тяжелых временах″ из-за войны в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 27.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Президент ФРГ предупредил немцев о "тяжелых временах" из-за войны в Украине

Слова Франка-Вальтера Штайнмайера прозвучали в видеообращении перед концертом солидарности с Украиной. Посол Украины в Германии отказался присутствовать на концерте.

Видеообращение Франка-Вальтера Штайнмайера перед концертом солидарности с Украиной

Видеообращение Франка-Вальтера Штайнмайера перед концертом солидарности с Украиной

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предупредил граждан Германии к неизбежным экономическим потерям в связи с продолжающейся войной России против Украины. ФРГ "ждут более тяжелые времена", отметил он в видеообращении в воскресенье, 27 марта, перед концертом солидарности с Украиной, проходившем в президентском дворце Бельвю в Берлине. "Мы должны быть готовы вынести их, если наша солидарность - не пустые слова. Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут необходимы еще долгое время", - подчеркнул глава государства", - заявил глава государства.

Концерт солидарности был организован президентом ФРГ и Берлинским филармоническим оркестром. В основе программы были произведения известного украинского композитора Валентина Сильвестрова, который в 84 года вынужден был бежать из Украины. Сильвестров сам исполнил на рояле недавнюю композицию, ставшую своеобразной квинтэссенцией впечатлений от его вынужденной эмиграции.

Посол Украины отказался присутствовать на концерте

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался присутствовать на концерте солидарности, организованном федеральным президентом. ""Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", - написал он в своем Twitter 27 марта.

В ответ официальный представитель президента ФРГ Церстин Гаммелин (Cerstin Gammelin)  выразила сожаление решением посла. По ее словам, концерт мог стать знаком поддержки Украины. "Жаль, что мы не можем послать этот сигнал вместе", - подчеркнула она.

"Мой Бог, почему для федерального президента так трудно осознать, что пока русские бомбы падают на города и день и ночь убивают тысячи мирных жителей, у нас, украинцев, нет никакого стремления к "великой русской культуре", - написал в ответ Мельник в своем Twitter.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:33

Военные преступления в Украине: обвинения в адрес России все громче (25.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Hовые о данные о потерях России в Украине. Кому верить? DW Новости (25.03.2022)  

Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город (25.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Мать солдата из РФ, погибшего в Украине: "Там просто месиво"  

В двух землях ФРГ признали правонарушением использование знака Z  

Зеленский прокомментировал исчезновение Шойгу из публичного пространства  