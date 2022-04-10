Зеленский: Наступающая неделя будет крайне напряженной

На 47-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 11 апреля (время московское).

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Наступающая неделя будет крайне напряженной из-за масштабных военных действий российской армии на востоке Украины, предостерег Владимир Зеленский в своем видеообращении, сделанном в ночь на понедельник, 11 апреля. "Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать", - сказал президент Украины, пообещав активизировать снабжение оружием, информационную работу на международной арене и привлечение новых средств на помощь в обороне страны.

Украина будет обосновывать введение более жестких санкций против РФ, также заявил Зеленский. Коснувшись работы российской пропаганды, пытающейся снять с РФ ответственность за убийства мирных жителей в Буче и ракетный обстрел вокзала в Краматорске, он обвинил российскую сторону в трусости. "Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет. Придет день, когда им придется все признать, признать правду", - подчеркнул президент Украины.

В Харькове прогремели мощные взрывы

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О мощных взрывах в Харькове пишет украинское онлайн-издание DonPress со ссылкой на сообщения жителей города в соцсетях. Харьковчан просят оставаться в укрытиях, подчеркивается в сообщении

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Владимир и Виталий Кличко в Киеве

Войска РФ могут совершить повторную попытку захватить Киев, считает многократный чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион Владимир Кличко. "Мы ожидаем, что российские военные силы вернутся и нацелятся на столицу Украины", - сказал Кличко в эфире американского телеканала ABC News в интервью, которое он давал вместе с братом Виталием - мэром Киева. По словам Кличко, первоначальные планы российского командования не сработали из-за отличных действий украинских военных, но отступление войск РФ от Киева не означает окончания войны - "они просто изменили стратегию".

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Российская армия намерена захватить восток Украины, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр в эфире украинского телеканала "1+1". По ее словам: в Украине сейчас "никакого затишья нет, стабилизации нет, армия РФ пытается выполнить план минимум - восток Украины. Мы должны понимать, что их цель - вся Украина". В стране продолжается мобилизация, подчеркнула Маляр.

Хроника событий 10 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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