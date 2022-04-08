 Украина хочет купить немецкие БМП Marder напрямую у производителя | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Украина хочет купить немецкие БМП Marder напрямую у производителя

Компания Rheinmetall предлагает Киеву поставки 35 БМП Marder до конца года, пишет Bild am Sonntag. Посол Украины в ФРГ Мельник критикует медлительность Берлина.

Боевые машины пехоты Marder в Баварии

Боевые машины пехоты Marder

Украина намерена закупить боевые машины пехоты Marder напрямую у производителя - немецкой компании Rheinmetall. Об этом немецкое издание Bild am Sonntag (BamS) пишет в субботу, 9 апреля. По его сведениям, машиностроительное предприятие со штаб-квартирой в Дюссельдорфе намерено до конца года поставить Киеву 35 БМП.

Первоначально Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания, указывает BamS. Кроме того, в конце марта Rheinmetall обратилось к министру обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) по вопросу выкупа 4 млн патронов для БМП и их доставки в Украину, однако фирма не получила ответа, пишет издание.

Позиция официального Берлина вызвала критику посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Подтверждение информации об отсутствии проверок техники со стороны Минобороны будет означать скандал, заявил дипломат BamS. Начатая Россией война против Украины идет уже полтора месяца, однако Берлин "не торопится", посетовал Мельник.

Предложение другого оружейника - 100 артиллерийских установок PzH 2000

САУ PzH 2000 Вооруженных сил ФРГ на военных учениях НАТО в Нижней Саксонии

САУ PzH 2000 Вооруженных сил ФРГ на маневрах НАТО

Официальный Киев получил предложение и от другого немецкого поставщика вооружений, утверждает газета Welt am Sonntag. По ее сведениям, компания Krauss-Maffei Wegmann предложила отправить Украине 100 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000, оферта передана правительству ФРГ. Первые новые САУ могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не ранее второй половины 2024 года, а полностью поставки будут завершены не ранее 2027-го, заявили неназванные украинские собеседники издания из правительственных кругов.

Смотрите также:

  • Катюжанка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Очистка улиц от уничтоженной российской техники в селе Катюжанка. Также в фотохронике войны в Украине от 8 апреля - Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, трагедия в Краматорске, детские рисунки в подвале школы, "Памятник мародерству" во Львове, австралийские БТР перед отправкой в Украину. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед телами убитых жителей города Буча. Делегация ЕС прибыла в Киев на поезде 8 апреля для переговоров и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

  • Буча, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Тела людей в здании дома престарелых в Буче. Сотрудники правоохранительных органов и добровольные помощники продолжают поиск и идентификацию жертв среди местного населения после ухода российских войск.

  • Буча, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    По данным мэра Бучи Анатолия Федорука на утро 8 апреля, в городе уже найдены 320 тел погибших. Личности более 160 жертв среди местных жителей идентифицированы.

  • Киев, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Во время церковной службы на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Владимирском соборе в Киеве.

  • Краматорск, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Несколько десятков человек погибло и более 100 ранено в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске 8 апреля. Президент Украины обвинил Россию. Как сообщил начальник военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, на момент обстрела на вокзале и рядом находилось несколько тысяч человек, ожидавших эвакуации.

  • Чернигов, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Одна из улиц на окраине Чернигова - эти районы, по данным местных властей, пострадали больше всего. Всего же на территории города разрушено около 70 процентов зданий, о чем еще в начале недели сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Черниговская область, 6 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Детский рисунок на стене в подвале школы села Ягодное Черниговской области, в котором во время российской оккупации укрывались местные жители. Село Ягодное было освобождено украинской армией несколько дней назад.

  • Бородянка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в поселке городского типа Бородянка. Только под развалинами двух домов здесь уже нашли тела 26 погибших.

  • Бородянка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Собака со следами ранения в Бородянке. В начале войны России против Украины в этом городке шли ожесточенные бои, повлекшие за собой значительно большие разрушения жилых домов, чем в других населенных пунктах Киевской области.

  • Львов, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Облитые кровавой краской бытовая и компьютерная техника, обувь, косметика, бижутерия… Акция "Памятник мародерству" перед зданием, в котором до начала войны работало консульство РФ во Львове.

  • Киевская область, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Украинские солдаты осматривают уничтоженную российскую военную технику в Киевской области.

  • Амберли, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Бронетранспортеры Bushmaster на базе в Амберли - военная техника для ВСУ перед отправкой самолетом из Австралии.

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Kiew - Hochzeit

    Война в Украине - 08.04.2022

    Свадьба во время войны. Служащие территориальной обороны 24-летняя Анастасия Мохина и 43-летний Вячеслав Хохлюк заключили брак в Киеве 7 апреля.

  • Одесса, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    В Архангело-Михайловском монастыре в Одессе приютили очень много кошек, которых вынуждены были оставить временно эвакуированные из этого города хозяева.

  • Баштанка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Автобус с беженцами из Херсонской области в городе Баштанка. Людей эвакуируют из районов, в которых ожидают начала интенсивных боевых действий.

  • Краков, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Акция солидарности с Украиной в польском Кракове - одна из многочисленных таких акций, проходящих каждый день в разных странах мира.

  • Афины, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Участники демонстрации в Афинах - во время обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Греции.

  • Базель, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    15-летний Максим и 13-летний Корнилий из Украины во время урока по интенсивному изучению немецкого языка в одной из школ швейцарского города Базель.

  • Лондон, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Обложка песни "Hey Hey Rise Up" британской группы Pink Floyd, средства от продажи которой пойдут на помощь для Украины. В композиции использован фрагмент выступления украинского музыканта Андрея Хлывнюка на Софийской площади в Киеве.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:19

Зеленский призвал Шольца снести "стену между свободой и несвободой" (17.03.2022)

Контекст

"Чтобы Россия не победила", или Что канцлер отвечал на вопросы депутатов

Война России в Украине, резня в Буче, поставки немецких вооружений украинской армии и санкции против российских олигархов стали темами ответов Олафа Шольца на вопросы депутатов бундестага.  

В ФРГ стало больше сторонников ужесточения санкций против России

В Германии выросло число тех, кто считает реакцию Берлина на войну России против Украины недостаточно жесткой. Сторонники эмбарго на газ из РФ готовы мириться с повышением цен электроэнергию.  

Оружие для Украины: НАТО меняет отношение из-за наступления на Донбасс

Министры иностранных дел государств НАТО признали, что Украине следует срочно предоставить больше оружия на фоне готовящегося наступления РФ на Донбасс. О чем их просил Кулеба и как отреагировал Запад?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ответ Берлина Путину: Gazprom Germania теперь под немецким госконтролем, но это не национализация (05.04.2022)  

Как в Берлине принимают украинских беженцев (09.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Разведка Великобритании: Российские войска выведены с севера Украины   

Оружие для Украины: НАТО меняет отношение из-за наступления на Донбасс  

Песков о потерях в Украине: что еще признает Кремль?  