 В ФРГ стало больше сторонников ужесточения санкций против России | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 07.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В ФРГ стало больше сторонников ужесточения санкций против России

В Германии выросло число тех, кто считает реакцию Берлина на войну России против Украины недостаточно жесткой. Сторонники эмбарго на газ из РФ готовы мириться с повышением цен электроэнергию.

Газоизмерительная станция Суджа (фото из архива)

В ФРГ стало больше сторонников отказа от российского газа

На фоне продолжающейся войны России против Украины у жителей Германии выросли опасения, связанные с перспективой ухудшения экономической ситуации в стране. Вместе с тем в ФРГ за прошедший месяц увеличилась и доля тех, кто считает реакцию правительства на вторжение РФ в соседнее государство недостаточно жесткой. Это следует из обнародованных 7 апреля результатов опроса ARD-DeutschlandTREND, проведенного институтом infratest dimap по заказу немецкого общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt.

На сегодня три четверти населения Германии (76%) опасаются, что в стране могут возникнуть проблемы со снабжением газом и электроэнергией, следует из данных исследования, имеющихся в распоряжении DW. Для сравнения: в марте подобные опасения разделяли 66% участников аналогичного опроса. 80% полагают также, что в Германии на фоне войны в Украине может ухудшиться и общая экономическая ситуация. Прирост этой группы граждан оказался по сравнению с опросом месячной давности самым существенным, составив 16 процентных пунктов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Вторжение РФ в Украину изменило многие аспекты политики ФРГ в отношении России

Между тем доля жителей ФРГ, считающих реакцию германского правительства на войну РФ в Украине недостаточно жесткой, выросла с марта на 18 процентных пунктов. По результатам опроса infratest dimap, эту позицию разделяют 45% респондентов. Для сравнения: доля тех, кто расценивает курс Берлина как соразмерный, за тот же период сократилась на 16 процентных пунктов - до 37%. "Чрезмерной" реакцию кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) на происходящее в Украине считают 11% респондентов. В прошлом месяце таковых было 14%.

Сторонники каких партий выступают за санкции против РФ

Если анализировать мнения сторонников той или иной партии, представленной в бундестаге, видно, что процент выступающих за более жесткие меры в отношении России выше всего среди избирателей оппозиционного блока ХДС/ХСС и входящей в правящую коалицию партии "зеленых" (53% и 50% соответственно), а ниже всего - среди тех, кто поддерживает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (25%).

Единства по этому вопросу нет у сторонников правящих партий - СДПГ, СвДП и "зеленых". Среди них доля тех, кто считает реакцию правительства ФРГ на вторжение РФ достаточной, примерна равна доле выступающих за ужесточение санкций.

Что думают немцы о эмбарго на газ из России

Социологи выяснили и отношение немцев к перспективе введения эмбарго на закупки энергоносителей из России. Ряды тех, кто одобрил бы подобный энергетический бойкот, с марта выросли в Германии с 44% до 50%. При этом респонденты, высказавшиеся в пользу такой меры, согласны мириться с более высокими ценами на электроэнергию или ее нехваткой. Доля тех, кто не одобряет отказ от закупок энергоносителей у России, сократилась за прошедший месяц на 3 процентных пункта, однако остается по-прежнему высокой: так считают 42% опрошенных.

Что касается сторонников правящих партий, то в этом вопросе их мнения разделились. Среди избирателей "зеленых" за бойкот российского газа выступает 71% участников опроса (24% - против). Среди сторонников социал-демократов это соотношение выглядит следующим образом: 56% "за" и 36% - "против". А среди электората Свободной демократической партии противников эмбарго и вовсе больше, чем его сторонников: 41% против 55%.

В стане оппозиции мнения также разделились. Среди сторонников блока ХДС/ХСС 55% опрошенных выступают за эмбарго и 40% - против. В лагере симпатизирующих АдГ таких респондентов 16% и 77% соответственно.

Как компенсировать потери при отказе от российского газа?

Давая оценку мерам, которые обсуждаются в Германии, когда речь заходит о компенсации последствий возможного отказа от российского газа, большинство немцев (87%) сходятся во мнении, что правильным решением стало бы более активное использование альтернативных источников энергии.

Идею увеличения импорта нефти и газа из Катара и Саудовской Аравии поддерживают 58% опрошенных (30% против). Временное введение ограничения скорости на автобанах одобряют 57% респондентов (38% против). Пересмотр сроков вывода из эксплуатации германских АЭС поддерживают 53% участников опроса (38% против этого). Меньше всего сторонников у закупки сжиженного газа из США, добываемого методом фрекинга: 41%. Против этой меры высказались 45% опрошенных.

Смотрите также:

  • Вильнюс, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Олимпийская чемпионка по плаванью из Литвы Рута Мейлутите в окрашенном в кровавый цвет пруду перед посольством РФ в Вильнюсе. Также в фотохронике войны в Украине от 7 апреля - акции протеста в Берлине и Тбилиси; шокирующие свидетельства, продолжающие поступать из Бучи; обгоревшие распятия в Чернигове, новое имя для Путина. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Тбилиси, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Акция памяти жертв резни в Буче перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Участники этой и других таких акций ложились на землю со связанными за спиной руками.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Из Бучи продолжают поступать фотографии - свидетельства зверских расправ и убийств. Проводятся следственные действия, опросы очевидцев, анализ разных других данных, которые должны помочь установить личности убийц и других непосредственно ответственных за эти преступления.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Бумажник на теле убитого мужчины во время проведения идентификации жертв массовых убийств в Буче.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Сотрудники правоохранительных органов Украины около тел убитых жителей Бучи. По состоянию на 6 апреля, число найденных гражданских жертв здесь уже составило 320 человек.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    "С телами сейчас работают специалисты, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела," - рассказал в беседе c DW мэр города Анатолий Федорук.

  • Берлин, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    "Братские могилы - Европа платит". Плакат на акции в правительственном квартале Берлина около Рейхстага. Немедленно прекратить покупку газа и нефти из России - одно из главных требований демонстрантов. По данным организаторов, в акции шестого апреля участвовало около 5 тысяч человек.

  • Озеро Комо, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    На озере Комо в итальянской коммуне Пьянелло-дель-Ларио активисты окрасили в кровавый цвет бассейн виллы, принадлежащей российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Эта и другая недвижимость данного лица арестованы в рамках европейских санкций.

  • Андреевка, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    99-летняя жительница села Андреевка в Киевской области Мотря Алексиенко вместе со своей невесткой дома после освобождения этого населенного пункта. Андреевка находилась под оккупацией фактически с самого начала войны в Украине.

  • Андреевка, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Еще один кадр из Андреевки. Кошка посреди боеприпасов, брошенных российской армией во время отступления.

  • Чернигов, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Части сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля. Город сейчас освобожден, но, как сообщили местные власти, возвращаться сюда на данный момент можно только тем, кто задействован в восстановлении критической инфраструктуры.

  • Баштанка, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Разрушенный частный дом в городе Баштанка Николаевской области Украины. Город подвергся обстрелу в середине марта. Затем около недели находился во временной оккупации.

  • Чернигов, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Обгоревшие распятия и сгоревшие иконы в Чернигове, 6 апреля. Храм святителя Феодосия на кладбище "Яцево" загорелся после обстрела города в середине марта. По данным ЮНЕСКО на начало апреля, за время войны в Украине уже повреждено около тридцати религиозных учреждений.

  • Бородянка, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Один из разрушенных жилых домов в городе Бородянка Киевской области, где сейчас после освобождения проводятся первичные поисково-спасательные работы.

  • Бородянка, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    В Бородянке украинские военные специалисты сейчас осматривают квартиры и другие помещения - ищут погибших и мины-ловушки, оставленные российскими войсками.

  • Бородянка, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Еще один снимок из Бородянки. Где-то в разрушенном городе нашли этого котенка. Разбирать завалы сюда сейчас едут спасатели со всей Украины. По состоянию на 6 апреля, здесь числятся пропавшими без вести двести человек.

  • Ирпень, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Буча, Бородянка… Ирпень. Еще один небольшой украинский город, название которого теперь знают во всем мире.

  • Ирпень, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Супруги Ольга Казанцева и Александр Городинец. Первая реакция жителей Ирпеня, попавших в свой город под Киевом после месяца эвакуации.

  • Краматорск, 6 апреля

    Война в Украине - 07.04.2022

    Поезд с эвакуируемыми из Краматорска. В середине этой недели власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей, пока еще есть возможность. Здесь ожидается масштабное наступление российских войск.

  • Мельмайзель, 6 апреляй

    Война в Украине - 07.04.2022

    200-килограммовый кабан по кличке (пока еще) Putin - обитатель парка диких зверей в Мельмайзеле около немецкого Байройта. После развязывания войны в Украине президентом РФ Путиным кабана решили переименовать и сейчас проводят голосование - до воскресенья. Имена политиков решили не рассматривать. В финал из 2700 предложений вышли Igor, Frederick, Mir, Eberhofer и Gustl.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 60:05

Зверства в Буче окончательно сделали Путина и РФ изгоями. DW Новости (04.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)  

Как немцы помогают украинцам. Европа в Фокусе  

Реклама