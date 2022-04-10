В Херсонской области военные РФ агитируют за "ХНР"

На 46-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 10 апреля (время московское).

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На фоне войны в Украине правительство РФ приняло решение увеличить Резервный фонд на 273,4 млрд руб (чуть более 3 млрд евро - Ред.) Эти деньги, основным источником которых, согласно агентству ТАСС, являются "дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года", будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

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Папа римский Франциск призвал к прекращению огня на Пасху, за которым должны последовать переговоры и прекращение войны. "Сложите оружие", - заявил глава Римско-католической церкви в Вербное воскресенье в конце службы перед десятками тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане. "Пусть перемирие начнется на Пасху. Но не для того, чтобы вооружаться и возобновлять боевые действия, а прекратить огонь, чтобы построить мир путем реальных переговоров", - указал понтифик.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. "Было подчеркнуто, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", - написал после разговора украинский лидер в Twitter.

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В городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области, российские военные печатают в местных типографиях агитационные материалы для проведения референдума о создании так называемой "Херсонской народной республики" ("ХНР"), сообщает украинское онлайн-издание Liga.net. Ранее, в середине марта, депутаты Херсонского облсовета рассказали, что представители России звонят им по телефону с "предложениями о сотрудничестве", чтобы они согласились проголосовать на сессии о создании "ХНР".

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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