 Военная хунта в Мьянме продлила режим ЧП до февраля 2023 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2022

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Мир

Военная хунта в Мьянме продлила режим ЧП до февраля 2023 года

Режим ЧП в Мьянме, действующий с момента захвата власти военной хунтой в начале 2021 года, продлен до февраля 2023 года.

Военный и броневик в Нейпьидо

Военный и броневик в Нейпьидо

Военная хунта в Мьянме продлила действие чрезвычайного положение в стране еще на шесть месяцев - до февраля 2023 года, сообщает агентство AFP со ссылкой на государственную газету Global New Light of Myanmar в понедельник, 1 августа.

Совет национальной обороны и безопасности единогласно поддержал предложение главнокомандующего ВС Мьянмы Мин Аун Хлайна, сообщила газета. Военное руководство вновь допустило проведение в стране парламентских выборов, но не назвало конкретную дату, пишет агентство. "В нашей стране мы должны продолжать укреплять подлинную и дисциплинированную многопартийную демократическую систему, к которой стремится народ", - цитирует генерала местное издание.

Военное положение в Мьянме было введено хунтой после захвата власти в стране в феврале 2021 года и с тех пор неоднократно продлевалось. Тогда военные во главе с главнокомандующим вооруженными силами страны свергли избранное правительство под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ее в апреле нынешнего года приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Первое за десятилетия исполнение смертных приговоров

С момента путча хунта жестоко подавляла все попытки жителей страны провести массовые митинги, забастовки и акции гражданского неповиновения. ООН в 2021 году зафиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты не менее 1756 противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. В ООН назвали происходящее в стране "массовыми убийствами".

В июле военные власти страны впервые за несколько десятилетий привели в исполнение смертные приговоры: четверо заключенных противников режима были казнены по обвинению в "жестоких и бесчеловечных террористических актах". Ранее к казни также были приговорены десятки активистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение хунты "вопиющим нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность".

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    Автор: Евгений Жуков


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