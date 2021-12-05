 Армейский автомобиль врезался в участников акции протеста в Мьянме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2021

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Мир

Армейский автомобиль врезался в участников акции протеста в Мьянме

По свидетельству очевидцев, после инцидента солдаты открыли огонь по протестующим. Задержано не менее 15 человек, которые хотели прийти на помощь пострадавшим в результате наезда.

Участники мирной акции протеста в Янгоне

Участники мирной акции протеста в Янгоне

Пять человек погибли в ходе акций протеста против военного режима в Мьянме. Инцидент произошел в Янгоне в воскресенье, 5 декабря, когда, по всей видимости, армейский автомобиль на большой скорости врезался в группу демонстрантов.  Об этом сообщает в своем Twitter "Движение за гражданское неповиновение" (CDM).

По свидетельству очевидцев, после инцидента солдаты открыли огонь по протестующим. Как сообщает новостной портал Myanmar Now, задержано не менее 15 человек, которые хотели прийти на помощь пострадавшим. "Каждый день мирные люди в Мьянме становятся объектами преступлений против человечности", - говорится в заявлении пресс-секретаря подпольного правительства национального единства, которого цитирует агентство KNA.

Военные в Мьянме подавляют протесты после путча

После государственного переворота 1 февраля военная хунта жестоко подавляет любые акции протеста. По данным правозащитников, с момента переворота были застрелены свыше 1300 демонстрантов, 7 750 человек были арестованы, некоторые уже приговорены к тюремному заключению или к смертной казни. Еще более 1900 активистов объявлены в розыск.

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    Автор: Евгений Жуков


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