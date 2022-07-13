 Россия расширяет связи с Мьянмой в области высоких технологий | Новости из Германии о России | DW | 13.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия расширяет связи с Мьянмой в области высоких технологий

Глава военной хунты Мьянмы провел в Москве встречи с представителями "Роскосмоса" и Минобороны. Источники сообщают и о расширении сотрудничества в области атомной энергетики.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн

Военная хунта Мьянмы намерена расширить сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. Соответствующее заявление о намерениях было подписано с "Росатомом" во время частного визита верховного главнокомандующего, премьер-министра Мьянмы Мина Ауна Хлайна, сообщил в среду, 13 июля, независимый новостной портал Мьянмы Irrawaddy. Подробности соглашения неизвестны.

Меморандум о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях, был заключен между госкорпорацией "Росатом" и правительством Мьянмы в июне 2015 года.

Встречи в "Роскосмосе" и Минобороны

Освещая визит Мина Ауна Хлайна в Россию, российские СМИ писали 12 июля, что он планирует провести встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома". Это же подтвердил и вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв: "Программа частного визита главы Мьянмы нацелена на встречи именно с теми российскими руководителями, которые занимаются высокими технологиями - "Росатом", "Роскосмос".

Вечером того же дня появилось сообщение о встрече Хлайна с Рогозиным, в ходе которой стороны "обсудили статус и перспективы российско-мьянманского сотрудничества в области космоса". Кроме того, премьер Мьянмы встретился с представителями Минобороны. Стороны выразили "стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства", - заявили в ведомстве по итогам встречи.

О контактах главы Мьянмы с представителями "Росатома" российские СМИ не сообщали.

В Мьянме в 2021 году произошел переворот, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство и власть перешла к военным.  Эти события не помешали России продолжить с новым режимом военно-техническое сотрудничество.

Смотрите также:

  • Военная техника в столице Мьянмы Нейпьидо

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Хунта устроила государственный переворот

    Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

  • Поднятая вверх рука с трехпалым салютом

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    По всей стране отключен интернет

    Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

  • Женщины в национальных костюмах на акции протеста в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"

    Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

  • Участники акции протеста
    Еще по теме

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В протестах участвуют разные социальные группы

    С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

  • Участник акции протеста в костюме Человека-паука

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протестующие проявляют креативность

    Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

  • Участницы протестов в бальных платьях

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями

    Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

  • Медики протестуют в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Медперсонал на переднем фронте

    Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

  • Сотрудницы полиции в штате Кая

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Сотрудницы полиции дистанцируются от военных

    Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Боевое оружие против демонстрантов

    В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

  • Монахи среди протестующих

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В числе протестующих - буддистские монахи

    К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

  • Люди на балконах держат флаги в поддержку демонстрантов

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка с балконов

    Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

  • Демонстрация в штате Шан

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протесты прокатились по всей стране

    Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

  • Акция солидарности с хунтой в столице

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка хунты

    Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 14:44

Голосуем по СМС. Осваиваем бюджет вместо Марса. Страшный и ужасный Азар – "Заповедник", выпуск 126, 07.06.20

Аудио- и видеофайлы по теме

Реанимация планов России. НАТО хорошеет. Военный театр пробивает дно - "Заповедник", выпуск 218, 22.05.22  

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ ответили на критику Киева за передачу России турбины Siemens  

Десятки людей пострадали в результате обстрела Новой Каховки  

Глава МИД Украины заявил о близости соглашения по импорту украинского зерна  