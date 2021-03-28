ЕС обвинил Россию и КНР в блокировании эмбарго ООН на поставки оружия Мьянме

По данным ЕС, Москва и Пекин пытаются помешать международному сообществу с единой позиции отреагировать на ситуацию в Мьянме после военного переворота. "Не является неожиданностью, что Россия и Китай срывают попытки Совета Безопасности ООН" принять меры в отношении военной хунты в Мьянме, в частности, ввести эмбарго на экспорт оружия, написал в воскресенье, 11 апреля, в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он указал, что Россия является вторым важнейшим поставщиком оружия Мьянме после Китая.

Геополитическая конкуренция резко сокращает возможности выработать единую линию, но международное сообщество обязано попытаться это сделать, отметил далее Боррель. "Мир с ужасом наблюдает за насилием армии в отношении собственного народа" в Мьянме, указал он. По словам Борреля, ЕС планирует ввести санкции против захвативших власть в Мьянме военных, а также оказать экономическую помощь после того, как эта страна вернется на путь демократии.

С начала протестов убиты более 700 мирных жителей

Между тем, по данным Ассоциации содействия политическим заключенным (AAPP), с начала протестов в Мьянме после февральского путча был убит, по меньшей мере, 701 мирный житель. В статистику правозащитников включены, среди прочих, 82 человека, убитые во время резни, устроенной военными в городе Баго близ Янгона 9 февраля. 3012 человек, по этим данным, в настоящее время находятся под стражей в связи с акциями протестов. Военная хунта в свою очередь заявляет о 248 погибших с начала протестов.

Ранее сообщалось, что в Мьянме приговорены к смертной казни 19 человек, признанные виновными в убийстве военного, 17 из них находятся в розыске. Речь идет об инциденте, произошедшем в Янгоне 27 марта. По данным местных СМИ, осужденными являются мирные жители, протестовавшие против военного переворота. Этот день стал наиболее кровавым с начала акций протеста, тогда были убиты более 100 человек.

Жесткие разгоны протестов после военного переворота в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Незадолго до путча представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Лидер победившей на выборах Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Эти выступления жестко подавляются военными, применяющими в отношении демонстрантов огнестрельное оружие. 1 апреля Совет Безопасности ООН осудил насилие в отношении мирных протестующих в Мьянме.

Смотрите также:

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Хунта устроила государственный переворот Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты По всей стране отключен интернет Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию" Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В протестах участвуют разные социальные группы С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протестующие проявляют креативность Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Медперсонал на переднем фронте Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Сотрудницы полиции дистанцируются от военных Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Боевое оружие против демонстрантов В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В числе протестующих - буддистские монахи К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка с балконов Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протесты прокатились по всей стране Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка хунты Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза. Автор: Евгений Жуков





