"Рособоронэкспорт" заявил о продажах более 100 тысяч автоматов Калашникова в год

Ежегодно Россия продает зарубежным странам более 100 тысяч автоматов Калашникова различных модификаций, в том числе самых современных АК-12, АК-15 и "двухсотой" серии. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник, 24 августа, глава компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Кроме того, по его словам, в 2020 году РФ поставила несколько десятков танков Т-90С в страны Африки и Юго-Восточной Азии. Михеев назвал современный Т-90С/МС "основным экспортным российским танком". "На танки семейства Т-90 устанавливается новая динамическая и активная защита, а также новейшая система управления огнем", - пояснил глава "Рособоронэкспорта" и добавил, что боевые возможности данного вида вооружения были продемонстрированы в ходе операции в Сирии.

Мьянма - один из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии

Согласно Александру Михееву, одним из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии является Мьянма. "Компания занимается активным продвижением в Мьянму российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил", - сообщил Михеев на форуме "Армия 2021".

22 августа Михеев заявил о подписании нового контракта с Индией - на поставку 70 тысяч автоматов АК-103. Кроме того, "Интерфакс" со ссылкой на концерн "Калашников" сообщил, что в середине августа Индии была передана первая партия автоматов АК-15 для спецподразделений.

Россия поддерживает хунту в Мьянме, поставляя ей вооружение. После произошедшего в этой стране 1 февраля государственного переворота там в разное время побывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Александр Фомин. В результате подписано соглашение о поставках зенитных ракетно-пушечных комплексов, разведывательных беспилотников и радиолокационных станций. Недавно с визитом в Россию приезжала и делегация военных из Мьянмы.

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