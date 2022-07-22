 Суд ООН открыл путь для разбирательства по делу о геноциде в Мьянме | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2022

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Европа

Суд ООН открыл путь для разбирательства по делу о геноциде в Мьянме

Международный суд ООН указал, что обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Гамбии по обвинению Мьянмы в геноциде мусульманского меньшинства рохинджа. Власти Мьянмы заявляют, что суд ООН не имеет такой юрисдикции.

Дворец мира в Гааге, где располагается Международный суд ООН

Дворец мира в Гааге, где располагается Международный суд ООН

Международный суд ООН обеспечил путь для судебного разбирательства по делу о геноциде в  Мьянме. В пятницу, 22 июля, в Гааге высший суд ООН отклонил жалобу военного режима Мьянмы по всем пунктам. Также судья указал, что инстанция обладает юрисдикцией в деле, которое рассматривается на основании иска, поданного Гамбией от имени Организации исламского сотрудничества на Мьянму по обвинению в геноциде мусульманского меньшинства рохинджа. Власти Мьянмы при этом продолжают заявлять, что суд ООН не имеет такой юрисдикции.

Убийства, пытки, изнасилования

Как утверждается истцом, в 2017 году в Мьянме была развернута военная операция против мусульман-рохинджа, жертвами которой стали тысячи людей. Компания сопровождалась  убийствами, пытками, изнасилованием женщин и детей. Несколько сот деревень были сожжены дотла, нередко вместе с жителями. Это привело к тому, что более 700 000 представителей рохинджа, в основном женщин, детей и стариков, бежали в соседний Бангладеш.

Соответственно утверждениям Мьянмы западноафриканская Гамбия не вправе выступать в качестве истца, поскольку непосредственно ее данное дело не затрагивает. Однако суд не усмотрел никаких юридических оснований для этих возражений.

Пока не определено, когда начнется основное судебное разбирательство по делу о геноциде в Мьянме. Судебные разбирательства в Международном суде ООН могут продолжаться годами.

Второе поражение Мьянмы

Это второе поражение Мьянмы в суде по данному делу. Около двух лет назад суд ООН уже вынес промежуточное решение в пользу истцов и обязал Мьянму немедленно взять под защиту мусульман-рохинджа. В то время тогдашний глава правительства и лауреат Нобелевской премии мира 1991 года  Аун Сан Су Чжи  отвергла обвинения в Гааге. Этот политик до сих пор подвергается критике за свое бездействие в контексте предотвращения военных преступлений. В 2021 году Аун Сан Су Чжи была задержана в результате военного переворота. Позже ее приговорили к нескольким годам тюрьмы. Сейчас она находится в заключении.

Главный судебный орган ООН

Международный суд является главным судебным органом ООН и разрешает юридические споры между государствами. Дело Мьянмы рассматривает также Международный уголовный суд - независимый судебный орган, компетенция которого распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, включая геноцид. Оба суда находятся в Гааге.

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    Автор: Евгений Жуков


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