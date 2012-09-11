 Военные убили более 30 мирных жителей в Мьянме | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 26.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Военные убили более 30 мирных жителей в Мьянме

Военные в Мьянме использовали мирных жителей в качестве мишеней, сообщили DW в Human Rights Watch. Правозащитники называют это примером преступления против человечности.

Сожженные машины у деревни Мо Со в Мьянме

Сожженные машины у деревни Мо Со в Мьянме

Солдаты убили и сожгли более 30 жителей в мьянмском штате Кая, в числе погибших - женщины, дети и пожилые люди. Военные использовали мирных жителей, которые пытались покинуть зону конфликта, в качестве мишеней, заявил в интервью DW в воскресенье, 26 декабря, представитель правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон. По его словам, это еще один пример преступления против человечности, которое совершили военные в Мьянме.

Обгоревшие тела и несколько сожженных машин найдены у деревни Мо Со. Военная хунта Мьянмы докладывает о расстреле группы "вооруженных террористов" в этой деревне. По ее данным, люди передвигались на семи автомобилях и не останавливались по приказу силовиков.

Военный переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года. Действующее правительство было разогнано, президент страны Вин Мнин - арестован. Противники хунты ушли в подполье и начали борьбу с антидемократическим режимом.По данным правозащитников, с момента переворота в стране силовики убили более тысячи человек, еще несколько тысяч находятся в тюрьмах. Робертсон призывает международное сообщество принять меры, чтобы сдержать эскалацию насилия в Мьянме. Он предлагает, например, запретить поставки оружия для мьянмских военных и ввести санкции против местного бизнеса.

Смотрите также:

  • Военная техника в столице Мьянмы Нейпьидо

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Хунта устроила государственный переворот

    Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

  • Поднятая вверх рука с трехпалым салютом

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    По всей стране отключен интернет

    Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

  • Женщины в национальных костюмах на акции протеста в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"

    Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

  • Участники акции протеста
    Еще по теме

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В протестах участвуют разные социальные группы

    С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

  • Участник акции протеста в костюме Человека-паука

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протестующие проявляют креативность

    Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

  • Участницы протестов в бальных платьях

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями

    Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

  • Медики протестуют в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Медперсонал на переднем фронте

    Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

  • Сотрудницы полиции в штате Кая

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Сотрудницы полиции дистанцируются от военных

    Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Боевое оружие против демонстрантов

    В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

  • Монахи среди протестующих

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В числе протестующих - буддистские монахи

    К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

  • Люди на балконах держат флаги в поддержку демонстрантов

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка с балконов

    Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

  • Демонстрация в штате Шан

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протесты прокатились по всей стране

    Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

  • Акция солидарности с хунтой в столице

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка хунты

    Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.

    Автор: Евгений Жуков


 

Реклама