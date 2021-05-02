Противники хунты в Мьянме призвали к "весенней революции"

Акции протеста противников военной хунты, захватившей власть в Мьянме, вспыхнули с новой силой в воскресенье, 2 мая. Как сообщает агентство AFP, по всей стране на улицы вышли тысячи людей, призывающих к "весенней революции"
В мегаполисе Янгон основу протеста составила молодежь. Они прошли по улицам, скандируя "Наш путь ведет к демократии". Марш пришлось прекратить, чтобы избежать столкновений с силами безопасности, которые после завершения акции преследовали ее участников по всему городу и задержали многих из них. В городе также было слышно несколько взрывов. Власти обвиняют во взрывах, звучащих все чаще и чаще, неких "бунтовщиков".
В различных городах страны произошли столкновения протестующих с военными, во время которых как минимум два человека были убиты, десятки демонстрантов получили ранения. "Всем им придется лечиться в подполье. Они не могут обратиться в больницу из-за страха ареста", - рассказал один из демонстрантов журналистам.
Переворот в Мьянме
Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля, положив конец десятилетнему этапу демократических преобразований в стране. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.
За время непрекращающихся протестов против путчистов, по данным демократических активистов, были убиты порядка 760 мирных жителей, включая несовершеннолетних, арестованы около 3500 человек. Военные говорят о 258 убитых демонстрантах, а также 17 погибших в столкновениях полицейский и семи солдатах.
Моральную поддержку хунте оказала Россия. Замминистра обороны РФ Александр Фомин оказался наиболее высокопоставленным зарубежным военным чиновником, присутствовавшим в конце марта на параде, посвященном официальному празднику - Дню вооруженных сил. А прибывший вместе с ним главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев взял эксклюзивное интервью у главы путчистов Мьянмы Мин Аунг Хлайна, в котором высоко оценил действия сил правопорядка, противостоящих "грязным методам "цветных революций"... по известному со времен киевского майдана сценарию".
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Хунта устроила государственный переворот
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
По всей стране отключен интернет
Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
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Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
В протестах участвуют разные социальные группы
С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Протестующие проявляют креативность
Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями
Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Медперсонал на переднем фронте
Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Сотрудницы полиции дистанцируются от военных
Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Боевое оружие против демонстрантов
В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
В числе протестующих - буддистские монахи
К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Поддержка с балконов
Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Протесты прокатились по всей стране
Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Поддержка хунты
Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.
Автор: Евгений Жуков