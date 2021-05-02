 Противники хунты в Мьянме призвали к ″весенней революции″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.05.2021

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Мир

Противники хунты в Мьянме призвали к "весенней революции"

В различных городах страны произошли столкновения протестующих с военными, во время которых как минимум два человека были убиты, десятки демонстрантов получили ранения.

Участники протестов в Мьянме

Участники протестов в Мьянме

Акции протеста противников военной хунты, захватившей власть в Мьянме, вспыхнули с новой силой в воскресенье, 2 мая. Как сообщает агентство AFP, по всей стране на улицы вышли тысячи людей, призывающих к "весенней революции"

В мегаполисе Янгон основу протеста составила молодежь. Они прошли по улицам, скандируя "Наш путь ведет к демократии". Марш пришлось прекратить, чтобы избежать столкновений с силами безопасности, которые после завершения акции преследовали ее участников по всему городу и задержали многих из них. В городе также было слышно несколько взрывов. Власти обвиняют во взрывах, звучащих все чаще и чаще, неких "бунтовщиков".

В различных городах страны произошли столкновения протестующих с военными, во время которых как минимум два человека были убиты, десятки демонстрантов получили ранения. "Всем им придется лечиться в подполье. Они не могут обратиться в больницу из-за страха ареста", - рассказал один из демонстрантов журналистам.

Переворот в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля, положив конец десятилетнему этапу демократических преобразований в стране. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

За время непрекращающихся протестов против путчистов, по данным демократических активистов, были убиты порядка 760 мирных жителей, включая несовершеннолетних, арестованы около 3500 человек. Военные говорят о 258 убитых демонстрантах, а также 17 погибших в столкновениях полицейский и семи солдатах.

Моральную поддержку хунте оказала Россия. Замминистра обороны РФ Александр Фомин оказался наиболее высокопоставленным зарубежным военным чиновником, присутствовавшим в конце марта на параде, посвященном официальному празднику - Дню вооруженных сил. А прибывший вместе с ним главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев взял эксклюзивное интервью у главы путчистов Мьянмы Мин Аунг Хлайна, в котором высоко оценил действия сил правопорядка, противостоящих "грязным методам "цветных революций"... по известному со времен киевского майдана сценарию".

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    Автор: Евгений Жуков


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