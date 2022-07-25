 Военная хунта Мьянмы впервые за десятилетия привела в исполнение смертные приговоры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2022

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Мир

Военная хунта Мьянмы впервые за десятилетия привела в исполнение смертные приговоры

После захвата власти в стране в результате путча военная хунта Мьянмы впервые за многие годы привела в исполнение смертные приговоры, казнив демократических лидеров.

Протестующие против военной хунты Мьянмы

Протестующие против военной хунты Мьянмы

Правящая в Мьянме военная хунта впервые за несколько десятилетий привела в исполнение смертные приговоры: четверо заключенных противников режима были казнены по обвинению в "жестоких и бесчеловечных террористических актах". Об этом со ссылкой на государственную газету Мьянмы Global New Light сообщает агентство AFP в понедельник, 25 июля.

Фио Зейя Тоу

Фио Зейя Тоу

Казнены были сторонники свергнутой лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи: бывший депутат от "Национальной лиги за демократию" Фио Зейя Тоу и демократический деятель Чжо Мин Ю. Двое других мужчин - Хла Мио Аун и Аун Тура Зау - были приговорены к смертной казни за убийство женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты.

Приговоры были вынесены на закрытом судебном процессе в январе этого года. Мужчин обвинили в помощи ополченцам в борьбе с хунтой, которая захватила власть в результате прошлогоднего переворота. Как сообщает Global New Light, казни прошли "в соответствии с тюремной процедурой". Издание не приводит никаких подробностей. В июне оно же сообщало, что осужденные будут повешены, пишет AFP.

Военный переворот в Мьянме

Весной 2021 года военные Мьянмы во главе с командующим вооруженными силами страны генералом Мин Аун Хлайном свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ее в апреле приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Все попытки провести массовые митинги, забастовки и акции гражданского неповиновения с тех пор жестоко подавлялись военным правительством. ООН зафиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты не менее 1756 противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы, пишет AFP. К казни также были приговорены десятки активистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение хунты "вопиющим нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность".

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    Автор: Евгений Жуков


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