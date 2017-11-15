 В Мьянме на протест против хунты вышли буддистские монахи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2021

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Мир

В Мьянме на протест против хунты вышли буддистские монахи

Десятки буддистских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.

Буддистские монахи на протесте против хунты в Мьянме

Буддистские монахи на протесте против хунты в Мьянме

Десятки буддистских монахов в Мьянме в субботу, 25 сентября, вышли на протест против захватившей власть в стране военной хунты. Облачившись в красную кашаю (традиционную одежду буддистских монахов), они устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освобождения политических заключенных.

"Любящие истину монахи стоят на стороне народа", - заявил один из участников этого мероприятия агентству AFP. Другой участник протеста пояснил журналистам, что монахи решились выйти на улицы, зная, что в монастырях они больше не находятся в безопасности. "Нас в любой момент могут застрелить или бросить в тюрьму", - подчеркнул он.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля 2021 года, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков при этом были арестованы.

По данным ООН, с начала протестов против хунты в Мьянме более 1100 человек погибли от рук разгоняющих эти акции силовиков. Более 8400 человек были помещены под стражу.

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    Автор: Евгений Жуков


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