Коронавирус: в Турции - максимум умерших за сутки

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 141 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 19 апреля (время московское).

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В Турции зарегистрировано максимальное с начала пандемии число умерших с COVID-19 за сутки - 318. Общее количество погибших достигло таким образом 35 926. За минувшие 24 часа коронавирус выявлен у 55 802 человек, свидетельствуют данные на сайте министерства здравоохранения страны. Всего с начала пандемии количество заражений приближается к 4,3 млн. Как сообщили в турецком Минздраве, в стране активно распространяется британский вариант коронавируса, который считается более заразным.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 18 апреля >>>

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