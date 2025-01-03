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Даже в школьных чатах: как в РБ запугивают перед выборами

Елена Доронина
3 января 2025 г.

Власти Беларуси максимально закрутили гайки в стране, но все равно опасаются протестов во время президентских выборов-2025.

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Силовик в Минске на фоне городского пейзажа. 27 марта, 2021 года
Избирательный процесс 2025 года в Беларуси проходит в условиях репрессий и жесткого давления на инакомыслящих. Фото сделано в марте 2021 годаФото: BelaPan/AP/picture alliance

До президентских выборов 2025 года в Беларуси - меньше месяца. Несмотря на отсутствие реальных кандидатов и даже имитации политической борьбы, власть опасается, что не все пройдет по заранее написанному сценарию. По информации правозащитников и организации экс-силовиков, МВД и КГБ должны обеспечить отсутствие в стране даже минимальных протестов. О том, какими методами это достигается, - в материале DW.  

С обыском могут прийти и к людям, далеким от политики 

Внимание силовиков к активистам усиливалось перед каждыми выборами. "Но сейчас с обысками приходят и к людям из общественных инициатив, организаций вне политического контекста, которые занимаются, условно, помощью бездомным котикам", - говорит юрист правозащитной организации "Вясна" Светлана Головнева. По ее словам, активных организаций в РБ осталось мало и приходят просто "почти ко всем". 

Иногда задержания, обыски или "профилактические" визиты касаются людей, не вовлеченных ни в какую активность. Но, например, номер телефона мог засветиться там, где проходили протесты в 2020 году, и человек попал в базу "Беспорядки", говорят правозащитники. В ней, по  данным "Киберпартизан", десятки тысяч человек. 

Это совпадает с данными организации экс-силовиков Bypol. По их информации, сотрудникам милиции раздали списки людей из базы "Беспорядки" - "для отработки и проведения профилактических мероприятий". И все МВД с ноября 2024 года работает в усиленном режиме, до 26 января остальные их обязанности отошли на второй план, пишет ByPol. Главное - убедиться, что протестов не будет.  

"Не исключено, что некоторых "неблагонадежных" белорусов могут привлечь к административной или уголовной ответственности, в том числе по надуманным или незначительным поводам", - пишет Bypol. 

"Расписка" без юридической силы 

Эта "отработка" не означает обязательный арест. Людей могут запугивать при помощи так называемых "профилактических бесед", с которыми силовики приходят к белорусам домой или вызывают в РОВД или прокуратуру. Так раньше поступали с политическими активистами, например, перед Днем воли или "Чарнобыльскім шляхам".  

Милиционер в Беларуси, 2 сентября 2020 года
Милиционеры перед выборами приходят к людям, которых посчитали связанными с протестами. Фото из архиваФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Людям дают подписать документ о том, что они обязуются "не совершать противоправные действия". Специальной формы для таких "расписок" нет, обычно текст просто напечатан на листе бумаги. 

"Человек расписывается, что он предупрежден за ответственность, например, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Этот документ не несет юридических последствий, ведь если какие-то действия запрещены законодательством, то ответственность за них наступает в любом случае, раписывались вы или нет", - объясняет юрист "Вясны". 

Такая "профилактика" должна и запугивать людей, и демонстрировать, что милиционеры проводят некую работу и могут о ней отчитаться.

Предупреждения рассылают даже в школьных чатах 

В соцсетях и чатах, даже школьных, белорусов также призывают не участвовать в "экстремистских" мероприятиях. "Раньше в школе призывали к активности - прийти на выборы, на досрочное голосование. Сейчас это больше про запугивание, чтобы чего-то не делали: не передавали информацию, не контактировали с "экстремистами", не участвовали в мирных собраниях", - перечисляет правозащитница.

"Учитель пересылает либо просит родителей переслать сообщение о том, что предстоят выборы, предупреждаем, что за участие в несанкционированных собраниях предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, а за экстремистские и террористические преступления - вплоть до смертной казни", - приводит пример правозащитница. 

Молодых людей предупреждают об "ответственности" в вузах, сотрудников госсектора -на рабочих местах. 

"Например, в Белыничах прокуратура провела встречу с коллективом районной больницы, где прокурор предупредил о необходимости соблюдения законодательства в период проведения избирательной кампании. И таких "профилактических" мероприятий много. Некоторые представлены чуть ли не как научные форумы, но цель - показать якобы сплоченность и продвигать нарратив про "народного президента". Иногда за Лукашенко агитировали во время сбора подписей за другого кандидата", - говорит Светлана Головнева.

"Нужно платить еще раз"

Иногда сложно определить, связаны аресты с выборами или продолжается каток репрессий, запущенный после 2020 года. Так, не останавливается преследование за помощь политзаключенным, признан экстремистским сервис "Письмо.бел”, его администраторы арестованы. "Когда добавляется волна репрессий в связи с выборами, это еще больше ухудшает атмосферу в стране", - констатируют в "Вясне". 

С осени 2023 года в Беларуси идет волна давления на ЛГБТК+ комьюнити. "Сложно сказать, это связано с выборами или с новой тенденцией перенимать репрессивные практики в отношении ЛГБТ+ людей у России", - рассказывает Светлана Головнева . При этом часто людям задерживали не за активизм, а за саму принадлежность к комьюнити.

Также начали вызывать повторно тех, кто уже платил штраф за донаты. "Если раньше вызывало КГБ, то сейчас это ГУБОПиК. Людям заявляли: мы не знаем, что у вас там было в КГБ, но нужно платить еще раз", - рассказывает юрист.

Кроме того, стало больше угроз за передачу информации правозащитникам и независимым СМИ, которую публикуют приближенные к силовикам Telegram-каналы.

Усилятся ли репрессии к 26 января?

На выборах-2025 будет больше ограничений, чем в 2020-м. За фото и видео бюллетеней теперь предусмотрена административная ответственность. 

Глава и члены избирательных комиссий теперь анонимны, на их бейджиках - только надпись "член комиссии". "Сложно бывает понять это член комиссии или, например, сотрудник ГУБОПиКа среди них", - говорят правозащитники. 

Власти отменили возможность голосовать за границей. Сотням тысяч белорусов зарубежья предлагают приехать в страну и прийти в один из семи участков. 

После выборов 2020 года не вернули шторки на кабинках для голосования, которые убрали под предлогом коронавируса. "Шторки у нас главный рассадник болезней", - иронизируют правозащитники.  

При этом в целом власти стараются привлекать поменьше внимания к выборам. "Людям говорят, что выборы - это только день голосования. А то, как формируются избирательные комиссии, например, это "не ваше дело". Туда не нужно соваться, все само организуется. А вы сидите тихо", - говорит Светлана Головнева. 

Усилится ли волна репрессий ближе к дате выборов? "Мне кажется, будет оставаться примерно такой же. Из того, что мы видим, тактика "организаторов выборов" - удерживать все максимально под контролем, - говорит правозащитница. - У нас есть гипотеза: если у власти есть задача провести все "тихо и красиво", то под этот нарратив все репрессии, задержания нужно немножко отпустить ближе к выборам. То есть сначала всех запугать - а потом все тихо провести".

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