Кандидаты на выборах в РБ: "четверка для битья" и Лукашенко

ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут в январе 2025 года. Кто эти люди - рассказывает DW.

Центральная избирательная комиссия Беларуси 23 декабря зарегистрировала пять кандидатов в президенты. Все они, по данным ЦИК, собрали необходимое количество подписей избирателей для выдвижения.

Избирательная кампания в Беларуси проходит на фоне масштабных репрессий, которые не прекращаются с момента предыдущих президентских выборов, прошедших в августе 2020 года. Кто в таких условиях решился "составить конкуренцию" Лукашенко и почему не стоит ждать от выборов изменений в стране - у DW.

В избирательном бюллетене будет пять человек

В избирательных бюллетех белорусов на президентских выборах в 2025 году будет пять фамилий - лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, глава Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая и Александр Лукашенко.

По данным ЦИК Беларуси, больше всего подписей собрал Лукашенко - больше 2,5 млн, Олег Гайдукевич - около 134,5 тыс, Сергей Сыранков - 125,5 тыс, Анна Канопацкая - 121 тыс, Александр Хижняк - 112,7 тыс подписей.

Правом голоса, по данным ЦИК, в Беларуси обладают 6,8 млн человек. При этом белорусы, которые живут за рубежом, с 2022 года лишены возможности голосовать в дипломатических представительствах страны. Белорусским эмигрантам ЦИК предлагает проголосовать, приехав в Беларусь. Для них в стране будут организованы шесть участков.

Анна Канопацкая Фото: DW/M. P. Bykowski

Белорусские демсилы - офис Светланы Тихановской, Координационный совет и Объединенный переходный кабинет - предлагают белорусам на этих выборах голосовать против всех, а также призывают международное сообщество не признавать результаты электоральной кампании.

Анна Канопацкая снова идет на выборы

Никого из зарегистрированных кандидатов-спойлеров нельзя назвать независимыми и реальными соперниками для Лукашенко. Единственная, кто принимал участие и в кампании 2020 года, - индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая. Тогда, по данным ЦИК, она набрала 1,68% голосов

С 2016 по 2019 год Канопацкая была депутатом Палаты представителей Национального собрания. В парламенте она изначально представляла Объединенную гражданскую партию, членом которой являлась с 1995 года. В 2019 году Канопацкую исключили из ОГП из-за "потери связи с партией".

После выборов 2020 года Канопацкая полностью пропала из информационного поля и появилась только со стартом избирательной кампании-2025. 5 ноября на своей странице в Facebook она обратилась к "тысячам" своим сторонников и попросила их действовать "без излишней самодеятельности".

Кампанию Канопацкой поддержал бывший член партии "Справедливый мир" (ликвидированной в 2023 году) Сергей Возняк, который заявил, что в случае регистрации она будет "единственной демократической альтернативой Лукашенко" и будет лоббировать освобождение политзаключенных.

Гайдукевич: "Хочу, чтобы врагов тошнило от каждого кандидата в президенты"

Участвовать в прошлой избирательной кампании первоначально планировал и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Дело дошло до регистрации инициативной группы, но затем Гайдукевич неожиданно отказался от участия, заявив, что "не может быть проституткой". Он призвал голосовать за Лукашенко и стал его доверенным лицом.

Гайдукевич ранее работал в правоохранительных органах - в частности, возглавлял Партизанское, а затем Фрунзенское РУВД Минска. В настоящее время - депутат парламента.

Объявляя об участии в нынешних выборах, Гайдукевич указал, что его партия никогда не пропускала избирательные кампании. "Я хочу, чтобы врагов тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах", - сказал лидер ЛДПБ в эфире гостелеканала 25 октября.

Коммунист Сыранков идет на выборы не вместо, а вместе с Лукашенко

Своего статуса спойлера не скрывает первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков - на выборы он идет с лозунгом "Не вместо Лукашенко, а вместе с президентом". Более того, в первый день сбора подписей он демонстративно подписался за выдвижение Александра Лукашенко.

Предвыборный пикет Олега Гайдукевича во время кампании в 2020 году Фото: DW/A. Boguslawakaja

Сыранков занимает должность первого секретаря ЦК компартии с мая 2024 года. Ранее он занимался идеологической работой в партии, был вторым секретарем ЦК, возглавлял парламентскую организацию Палаты представителей от коммунистов.

Кстати, раньше белорусской компартией руководил нынешний глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

Партия труда и справедливости впервые выдвигает кандидата

Еще один кандидат в списке - председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Эта партия впервые за 30 лет выдвигает кандидата в президенты.

Хижняк работает директором "БелНИИПградостроительства" и является депутатом Мингорсовета. Во время выборов-2020 он руководил районной избирательной комиссией в Фрунзенском районе Минска. Как рассказал Хижняк в интервью tochka.by, после кампании он "был во всех "черных книгах" и на собственной шкуре ощутил, что такое буллинг".

Для того, чтобы выделиться на фоне остальных, Хижняк дал интервью искусственному интеллекту - голосовому помощнику "Алиса". На вопрос о том, что он может сказать тем, кто считает его партию аутсайдером, он ответил, что "не стремится к популизму, и для него главное качество, а не количество".

Лукашенко пытается восстановить легитимность за рубежом, но безуспешно

В стадию агитации избирательный процесс перейдет 1 января. Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников не видит никаких сюрпризов в зарегистрированных кандидатах, называя их "четверкой для битья".

Президентские выборы в 2020 году закончились массовыми протестами против фальсификации Фото: DW/A. Petrovitsch

"Главная цель этих выборов - попытаться частично восстановить легитимность Лукашенко за рубежом, на Западе. И поэтому кандидаты, имеющие партийную прописку, лучше подходят на эту роль, чем кандидаты из ниоткуда, беспартийные", - говорит эксперт.

Нижников сомневается, что эта электоральная кампания изменит политическую динамику в стране. По его словам, режим будет продолжать репрессивную политику. Возобновить диалог с Западом после выборов также вряд ли удастся, так как все вопросы о диалоге и санкциях связаны в первую очередь с войной России в Украине.

"Пока Лукашенко участвует в войне, никакого диалога нельзя ожидать, и выборы на это никак не повлияют. И это то, что не понимает режим, думая, что отношения между Беларусью и Западом остаются такими же, как они были в течение 30 лет", - считает Нижников.