Заплатить КГБ. Как белорусов наказывают за донаты

Минимум 55 человек в этом году были задержаны по приезду в Беларусь. Как КГБ предлагает "откупиться" от обвинений - у DW.

По данным правозащитного центра "Вясна", минимум 55 человек были задержаны в этом году по возвращении в Беларусь за так называемые "экстремистские правонарушения". Против 17 из них возбуждены уголовные дела. Среди популярных обвинений - подписки на ресурсы, признанные в Беларуси экстремистскими, и донаты в фонды солидарности. Некоторым вернувшимся предлагают прийти с повинной в КГБ и откупиться от возможного уголовного дела - сделать "пожертвование" в государственный фонд или какое-либо госучреждение. Как работает эта схема? И гарантирует ли она, что преследование прекратят?

За донаты осудили 90 человек

"Преследование за донаты встречается как в отношении людей, которые остаются в Беларуси, так и в отношение тех, кто вернулся", - отмечает юристка правозащитного центра "Вясна" Светлана Головнева. По ее информации, за донаты в РБ осудили уже 90 человек.

Известны случаи, когда людям, которые делали пожертвования в фонды солидарности, звонят из КГБ и приглашают прийти на "профилактическую беседу", во время которой предлагают написать явку с повинной и выплатить "компенсацию" - перевести деньги на счет какого-либо госучреждения.

В подобной ситуации оказался минчанин Иван (имя изменено в целях безопасности собеседника) , который этим летом приехал в Беларусь после долго отсутствия. Через пару дней после возвращения на родину ему позвонили из КГБ, предложили взять выписку со счета в банке и прийти "пообщаться".

По словам Ивана, силовики разговаривали с ним спокойно, но поставили перед выбором: либо признаешь вину и выплачиваешь "пожертвование" и "все от тебя отстанут", либо "уходишь, но тогда могут завести уголовное дело". Белорусу, по его словам, сказали написать "объяснительную", что "сделал донат, но не знал, что на "экстремизм", каюсь".

Отказ в возбуждении дела не гарантирует, что преследование прекратится

После этого Ивану дали номер банковского счета, на который нужно было отправить "пожертвование". В случае собеседника DW за донат в 5 евро, сделанный в 2020 году, потребовали "компенсацию" в стократном размере: "Сказали, с учетом, что донат небольшой, с вас 500 евро".

Сотрудники КГБ, по словам Ивана, пообещали, что после выплаты пришлют документ об отказе в возбуждении уголовного дела. Но он уехал из Беларуси, не дождавшись бумаги.

Светлана Головнева отмечает, что отказ в возбуждении уголовного дела не гарантирует, что преследование со стороны силовиков прекратится: "При желании постановление может отменить начальник следственного управления или прокурор".

Один из показательных случаев - задержание иллюстратора Натальи Левой. Женщина некоторое время жила и работала в Польше, но в декабре 2023-го уволилась и решила вернуться на родину. Ее знакомые писали в соцсетях, что, по ее словам, она уже "компенсировала" донаты за 2020-й и имеет бумагу от КГБ.

Белоруску задержали 8 мая 2024 года при пересечении границы. 17 июля ее приговорили к шести годам колонии и штрафу в 1000 базовых величин (около 11 тысяч евро). Правозащитники признали Наталью политзаключенной.

Белорусов заставляют самих на себя доносить

Светлана Головнева говорит, что у силовиков в РБ есть доступ к информации об операциях, совершенных через белорусские банки, также, вероятно, они могут получить данные по картам банков РФ. Тем не менее, юристка считает, что, чаще всего, людей приглашают на "беседу" в КГБ наугад.

По ее мнению, вероятнее всего, у них недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела, а тут человек сам приходит с повинной, его запугивают и получают дополнительную информацию. "Мы обычно советуем не идти на такие неформальные вызовы", - говорит правозащитница.

"Все, что проходило через банковскую систему Беларуси, видно спецслужбам и, по большому счету, они сами могли бы через запрос в банке получать полный объем информации по каждому человеку. Но для этого нужно мобилизовать достаточно большое число сотрудников, и они идут от обратного, то есть самого человека заставляют фактически на себя донести", - комментирует сооснователь фонда солидарности Bysol Андрей Стрижак.

Андрей Стрижак Фото: DW/A. Burakow

Особое внимание силовики обращают на тех, кто не был в РБ после 2020-2021. Они считают, что "у этих людей есть какие-то деньги и что они "что-то совершали". К тому же, по мнению Стрижака, белорусы за границей иногда сами теряют бдительность, перестают следить за повесткой и думаю, что режим в РБ "перевернул страницу".

"Нужно здраво оценивать свои риски относительно визита в Беларусь", - убежден собеседник.

"Пожертвования", которые заставляет делать КГБ, незаконны

Он также обращает внимание, что "пожертвования", которые заставляет делать КГБ, незаконны. Эти выплаты не являются штрафом или каким-либо судебным взысканием. К тому же многие донаты в фонды солидарности были совершены до того, как белорусские власти признали их "экстремистскими" организациями. "Это оформляется как добровольное пожертвование, то есть, в случае чего, человек даже не сможет доказать, что его вынудили это сделать", - говорит Стрижак.

Что касается суммы "пожертвования", то она зависит от того, сколько человек зарабатывает, какое у него есть имущество, как он ведет себя на допросе. Однако если вначале людей заставляли выплачивать компенсации в десятикратном размере, то сейчас все чаще в стократном, есть случаи, когда "пожертвование" государству превышает сумму доната в фонд солидарности в 1000 раз.

"Есть практика, когда людей, которые таким образом откупались, повторно привлекали к ответственности другие структуры. Например, ГУБОПиК или ДФР, или еще кто-то", - добавляет Андрей Стрижак.