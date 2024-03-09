Вернуться в РФ и не сесть в тюрьму. Как проверяют на границе

В России растет количество уголовных дел после проверки граждан при пересечении российской границы. Поводом может стать пост в соцсетях или пожертвование. Что именно проверяют на границе и кого это касается?

Донаты украинским организациям, антивоенные комментарии, "подозрительные" визы в загранпаспорте. Это то, что может стать основанием для проверок и "опросов" россиян при въезде на родину, и в некоторых случаях - для возбуждения против них уголовных дел. По мнению экспертов, за последние два года в России могли быть привлечены к административной ответственности сотни россиян с целью получить доступ к их технике и провести их дополнительную проверку на пограничных пунктах. Как проходят проверки на границе и как к ним подготовиться, узнала DW.

На границе РФ проверяют людей с европейскими и американскими визами

Наталья (имя изменено по просьбе героини) пересекала границу между Эстонией и Россией в феврале 2024 года. Она рассказывает, что сотрудница пограничного пункта, перелистывая заграничный паспорт Натальи, остановилась на странице со свежей визой Латвии категории "D". Она изучающе посмотрела на Наталью, а затем, не задавая вопросов, как рассказывает Наталья, попросила ее пройти в комнату для так называемого "опроса". Наталья вспоминает, что сотрудник ФСБ, задававший ей вопросы, был резок, интересовался визой Латвии, спрашивал об отношении к "СВО" (так в России называют полномасштабное вторжение в Украину. - Ред.).

Проверка, по ее словам, продолжалась несколько часов - сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) пролистал телефон Натальи. "Ничего предосудительного он не нашел, но переписал IMEI моего мобильного телефона", - рассказывает она. С тех пор Наталья старается заезжать в Россию через Беларусь - местные пограничники, по ее словам, пока не интересовались ни ее европейской визой, ни содержанием ее телефона.

Проверка телефона может закончиться уголовным делом

Начиная с 2022 года, российские пограничники регулярно проводят проверки въезжающих в РФ и выезжающих из России. Под подозрение может попасть любой человек. Известны случаи, когда поводом для проверки служило иностранное гражданство, ВНЖ другой страны или визы западных стран. Если у человека находят что-то "предосудительное", его обычно сразу задерживают за выдуманное правонарушение - мат в общественном месте, неповиновение требованиям сотрудников полиции или что-то подобное, в редких случаях это может случиться через несколько дней после пересечения границы.

Такая схема популярна среди силовиков, рассказывает адвокат, сотрудничающий с "Первым отделом", Евгений Смирнов. По его словам, пока человек задержан из-за "мелкого хулиганства", силовики согласовывают возбуждение уголовного дела против него. Российские законы гарантируют тайну переписки, но на практике отказаться от разблокировки телефона на границе довольно сложно, добавляет адвокат: "Либо ты даешь телефон, либо тебе "создают проблему". Этот досмотр никак не оформляется. Если оформляется, то актом добровольной выдачи устройства".

Пограничный столб при въезде в РФ с территории Беларуси Фото: Vladimir Gorovykh/TASS/dpa/picture alliance

Так произошло с 32-летней россиянкой Ксенией Хаваной, которая получила американское гражданство в 2021 году. При переходе российской границы в январе 2024 года у нее проверили телефон. Сотрудник ФСБ обнаружил донат в 51 доллар на счет украино-американского фонда Razom for Ukraine, который помогает украинским центрам для беженцев. Этого оказалось достаточно, чтобы против девушки возбудили уголовное дело "о госизмене" - якобы из-за сбора средств на нужды украинской армии. При этом девушка успела добраться до Екатеринбурга, где живут ее родители. Там ее задержал наряд патрульно-постовой службы за то, что она якобы материлась в общественном месте. Пока девушка находилась в спецприемнике, против нее возбудили уголовное дело "о госизмене".

Подозрительную информацию ищут на телефоне по ключевым словам

Пограничники, поясняет адвокат Смирнов, чаще всего ищут информацию по ключевым словам на телефоне: в мессенджерах, электронной почте, СМС. По его словам, если в прошлом году много внимания уделяли подписке на Telegram-каналы организаций, которые в России официально считаются "террористическими" и "экстремистскими", то в последнее время пограничников интересует информация о диверсиях, поджогах военкоматов, релейных шкафов на железной дороге. Как правило, они смотрят подписки на проукраинские паблики в социальных сетях и Telegram-каналы, личную переписку.

В некоторых случаях у пограничников уже есть ориентировка на человека, если въезжающий оказался в "черном списке" силовиков. "У пограничников стоит галочка, что человека нужно отвести на дополнительную проверку. В таких случаях они заранее знают, что примерно искать в его электронных устройствах", - объясняет Смирнов.

Такой человек может даже не подозревать о готовящемся против него преследовании, как было в случае с гражданином США и России Юрием Малевым. 60-летний мужчина въехал на территорию России в декабре 2023 года. Спустя две недели его задержали в Петербурге и поместили в СИЗО, предъявив обвинение в "реабилитации нацизма" - поводом стали две его антивоенные публикации в "Одноклассниках", связанные с георгиевскими лентами. Донос на него написала 86-летняя пенсионерка из Петербурга, сказано в материалах уголовного дела. Открытых источников, чтобы заранее найти себя в базе подозреваемых, нет, уточняет Смирнов.

Как обезопасить себя во время перехода границы

Универсальный совет перед поездкой в Россию, говорят специалисты, оформить новый заграничный паспорт без "подозрительных" виз, а также подготовить мобильный телефон и ноутбук. Например, в поездку взять новый телефон с дополнительными профилями в мессенджерах или соцсетях, говорит основательница проекта "Ковчег" Анастасия Буракова. "Там могут быть условно "котики", переписка с мамой и что-нибудь аполитичное", - советует она. В таком случае необходимо заранее подготовить устройство, наполнив его безопасным контентом.

Во время допроса стоит коротко отвечать на вопросы о целях поездки, на остальные - о семье, дружбе, политических взглядах - можно вежливо подчеркивать, что они не касаются процесса пересечения границы, "политикой не интересуюсь", подсказывает Буракова.

"Чаще всего опросы - довольно быстрая процедура, но нужно быть готовым к тому, что могут продержать в течение 7-8 часов", - говорит основательница "Ковчега". По ее словам, относительно безопасным вариантом въезда в Россию остается пересечение сначала границы с Беларусью, где "практически нет пограничного контроля для граждан России".

Проверка электронных устройств на границе за последние два года стала "технически продвинутой", говорит директор по инновациям "Теплицы социальных технологий" Денис Ягодин. По его словам, на некоторых пограничных пунктах в России начали использовать оборудование, которое позволяет выгружать всю информацию, которая хранится в телефоне на компьютер для дальнейшего анализа. Появившаяся информация о том, что российские силовики могут восстанавливать удаленную переписку в мессенджерах на телефоне, если и правда, то вследствии обновления аппаратно-программного комплекса на границах.

"В этом случае лучше установить в своих мессенджерах автоудаление сообщений, а также установить регулярную очистку кэша, например Telegram позволяет удалять его каждый день", - говорит специалист. Также он советует не использовать российские SIM-карты в телефоне за границей, так как российские операторы могут отслеживать местоположение человека, как минимум, до страны, где он находится, в то время, как IMEI помогает отслеживать местоположение человека только на территории России. Перед поездкой в Россию Ягодин советует воспользоваться инструкцией "Теплицы социальных технологий" , которая периодически дополняется новыми советами.

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