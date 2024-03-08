Латвия выдала гражданам РФ первые шесть предписаний о выезде

Согласно поправкам к закону об иммиграции, срок действия постоянных ВНЖ в Латвии для российских граждан истек в сентябре 2023 года. Для легального пребывания в стране им нужно сдать языковой экзамен и подтвердить доходы.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) выдало шесть предписаний о выезде гражданам России, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение временного вида на жительство. Двое из них уже покинули страну, сообщила в пятницу, 8 марта, глава PMLP Майра Розе.

Это первый случай, когда латвийские чиновники выдают предписания о выезде на основании новых миграционных правил, которые были введены осенью 2022 года в ответ на полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

Согласно поправкам к закону об иммиграции, срок действия постоянных ВНЖ в Латвии для граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего легального пребывания в стране обладатели российских паспортов должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС, подтвердив знание государственного языка на уровне A2 и наличие финансовых средств. На данную процедуру им выделили два года, однако в течение этого времени граждане РФ были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те, кто не предпринял никаких шагов в этом направлении, получили письма с призывами покинуть страну.

Депортация может коснуться около 1000 живущих в Латвии россиян

Глава миграционного ведомства подчеркнула, что в Латвии проживает около 1000 человек с российскими паспортами. По данным Розе, пятая часть из них уже покинула страну. Еще почти два десятка россиян сослались на уважительные причины, которые позволяют им остаться в Латвии. Они могут не сдавать экзамен по латышскому языку и подать документы на получение временного ВНЖ до 31 марта 2024 года. Всех остальных по последнему заявленному месту жительства посетят пограничники и при необходимости депортируют.

Русское меньшинство в Латвии составляет около четверти от 1,9 млн жителей страны. Большинство из них - иммигранты времен Советского союза и их потомки. Многие из них - особенно пожилые люди - не являются латвийскими гражданами и обладают паспортами неграждан. Данный документы выдавался проживающим в стране бывшим гражданам СССР и их детям, не получившим после распада Советского союза гражданства Латвии или иного государства.

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