В РБ сервис для писем назвали экстремизмом. Кто в опасности?

Сервис "Письмо.бел", через который можно было переписываться с осужденными, силовики признали вне закона. Что грозит его пользователям?

Сначала власти признали сайт экстремистским материалом, чуть позже - экстремистским формированием. Услугами "Письмо.бел" пользовались тысячи белорусов, сервис был рассчитан на обычных осужденных, только 10% отправлений уходило политзаключенным. Юристы рассказали DW, что теперь грозит пользователям.

Каждое письмо читали тюремные цензоры, но это не спасло от репрессий

По закону, любой задержанный или осужденный имеет право на переписку. В Беларуси, в отличие от России, нет государственного сервиса для онлайн корреспонденции. В РФ уже 16 лет работает сервис Ф-письмо, который контролирует служба исполнения наказаний, через него можно не просто послать письмо, но также перевести деньги заключенному и даже отправить лекарства. В РБ эту нишу частично занимал сайт "Письмо.бел". Создатели подчеркивали, что хотели помочь сохранить социальные связи между осужденными и их родными. Только 10% писем уходило политзаключенным, в основном сервис был рассчитан на обычных осужденных.

Пользователи при отправлении корреспонденции соглашались с условиями ресурса - не нарушать требования МВД и не отправлять запрещенную информацию. И каждое письмо до вручения адресату вычитывал тюремный цензор.

Еще в 2023 году стало известно о задержании сотрудников сервиса. Силовики тогда сообщали, что смогли получить доступ к базе заказов, платежным данным, реквизитам отправителей и текстам писем. Однако поскольку сайт работал легально, все операции проходили через белорусскую платежную систему, а письма вычитывали сотрудники исправительных учреждений, это значит, информация и так была доступна оперативникам по запросу. В итоге работников "Письмо.бел" судили за участие в протестах и в марте 2024-го приговорили к "домашней химии".

Однако на этом преследование не закончилось. В ноябре 2024-го сервис попал в список экстремистских материалов, в том числе его страницы в соцсетях. А в декабре "Письмо.бел", по решению КГБ, признано экстремистским формированием. Что стало причиной, силовики не сообщают. С 9 декабря сайт компании не открывается.

Что грозит пользователям "Письмо.бел"?

Опрошенные DW юристы отмечают, что пользователям может грозить административная ответственность за хранение экстремистских материалов (наказание - штраф или до 15 суток ареста, с конфискацией телефона или компьютера). Чтобы обезопасить себя, юристы советуют удалить с электронной почты все письма, которые приходили от ресурса, отписаться от его рассылки и страниц в соцсетях. В данном случае неважно, как давно пришло письмо.

Также может грозить уголовная ответственность. Как отметил юрист правозащитной организации Human Constanta, в Беларуси сложилась произвольная практика привлечения к ответственности за взаимодействие с инициативами, признанными экстремистскими формированиями.

"Ситуация с "Письмо.бел" вписывается в кампанию по преследованию волонтеров, родственников и простых людей, которые оказывали помощь политзаключенным, - говорит юрист Human Constanta. - С июля 2024-го по настоящий момент года суды массово выносят приговоры по статье 361-4 УК (содействие экстремистской деятельности, до 6 лет лишения свободы. - Ред.), прямо признавая солидарность с политзаключенными экстремизмом".

В то же время пользователей сервиса "Письмо.бел" очень много, отмечает собеседник. "Вряд ли уголовные дела будут возбуждаться в одночасье против каждого из них, однако в случае чего формальный повод для преследования будет", - подчеркивает он.

Разве можно судить людей задним числом?

Юрист Human Constanta рассказывает, как обычно происходит преследование по таким делам: человека произвольно задерживают, потом силовики находят его связь с группой или организацией, неугодной властям, признают ее экстремистской, и так появляется формальный повод для уголовного наказания.

Юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи LegalHub уточняют, что на практике это трактуется так, что ответственность за экстремизм существовала с 2021 года, а значит, правила об обратной силе закона не применяются.

По таким делам суды исходят из того, что человек должен был предполагать, что ресурс занимается запрещенной деятельностью. Именно такая трактовка использована в одном из приговоров за пожертвования полку Калиновского, который на тот момент еще не был признан экстремистским, рассказал юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

"По таким делам суды должны учитывать, был ли у пользователя прямой умысел на совершение преступления, - говорит эксперт. - Однако это требование нарушается. Кроме того, совершенно непонятно, на каком основании сайты признают экстремистскими, силовики и суды публично это не разъясняют".

У силовиков достаточно широкое толкование понятия содействие экстремизму. "На практике к нему относят любое взаимодействие с экстремистским формированием, - говорят эксперты LegalHub. - На наш взгляд, использование почтового сервиса нельзя относить к содействию экстремистской деятельности, так как пользователи не преследовали цели совершения преступлений экстремистской направленности. Но существующая практика говорит о том, что суды могут рассматривать такие дела через призму политического преследования и принимать незаконные решения".