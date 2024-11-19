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Скоро выборы: в Беларуси новая волна арестов и обысков

Яна Шварц
19 ноября 2024 г.

Правозащитники сообщают о массовых обысках и задержаниях по всей Беларуси и связывают усиление репрессий с предстоящими президентскими выборами. Кто в группе риска?

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Милиция на улицах Минска, 25 марта 2021 года
Милиция патрулирует улицы Минска в марте 2021 года. Фото из архива. Фото: BelaPan/AP/picture alliance

Правозащитники сообщают об усилении репрессий в Беларуси. Последние недели в стране участились массовые задержания, обыски проводят вооруженные люди. 

С начала сентября 2024 года правозащитники зафиксировали около полутора тысячи случаев политических репрессий: задержания, обыски, аресты, административные суды. Если за лето, по данным правозащитного центра "Вясна", в белорусских судах было рассмотрено 975 административных дел по статьям о распространении "экстремистских материалов" и пикетировании, то с начала сентября по середину ноября количество таких дел выросло до 1213.

В чем особенности новой волны репрессий, какие регионы Беларуси в этот раз пострадали больше всего и при чем здесь предстоящие президентские выборы - у DW.

Правозащитники работают в усиленном режиме

"Вся служба BySol работает в полном составе в связи с сегодняшней облавой. Много заявок. Выводим людей из-под удара", - написал 14 ноября на своей странице в Facebook Андрей Стрижак глава BySol, организации, которая в том числе занимается эвакуацией из страны пострадавших от репрессий белорусов. В этот день силовики в очередной раз устроили массовые обыски и задержания по всей стране, которые в большей степени коснулись родственников и друзей политзаключенных. По информации инициативы по поддержке политзаключенных Dissidentby, причиной обысков могли стать подозрения в том, что эти люди получали помощь от правозащитных организаций.

Очередной всплеск реперессий в Беларуси Андрей Стрижак наблюдает с начала осени. За это время, по оценке правозащитника, через обыски и задержания прошли не менее трех сотен белорусов. Подтверждает эти числа и представительница правозащитного центра "Вясна" Наталья Сацункевич. Она отмечает, что особое давление на близких политзаключенных и бывших политзаключенных "Вясна" фиксирует с начала 2024 года, когда прошли массовые задержания людей, получавших помощь от IneedHelpBy.

Какие регионы сейчас в фокусе силовиков?

При этом оба правозащитника подчеркивают, что их данные с большой вероятностью неполные, потому что сейчас жителям Беларуси небезопасно общаться с правозащитными организациями и независимыми СМИ.

Андрей Стрижак отмечает, что за последние две недели рейды силовиков в большей степени коснулись регионов Беларуси: в первую очередь Полоцка, Новополоцка, а также небольших городов в Гомельской, Брестской и Гродненской областях. Правозащитникам известны случаи жестких задержаний и избиений, однако подробности они предпочитают не сообщать.

Одна из особенностей репрессий - это фокус на определенных группах. "Например, ранее мы наблюдали рейд на врачей, на психологов. Сейчас в Орше задерживают железнодорожников", - говорит Наталья Сацункевич. По рассказам правозащитников, так происходит потому, что сотрудники правоохранительных органов приходят в определенное учреждение, на завод или предприятие с проверкой - изымают телефоны и смотрят, на какие каналы подписан человек, какие сообщения он отправляет и кому. 

Кто в группе риска?

"Как после этого будет развиваться ситуация, зависит от того, насколько силовикам удается что-то накопать, - поясняет Андрей Стрижак. - Кому-то удается выйти прямо после допроса и дальше уже принимать решение, что ему делать: оставаться в стране или эвакуироваться. Кто-то попадает на сутки, и в некоторых случаях эти сутки превращаются уже в СИЗО (В СИЗО отправляют обвиняемых по уголовному делу. - Ред.)".

Андрей Стрижак подчеркивает, что группе риска на данный момент люди, которые участвовали в программах помощи пострадавшим от действий режима и были активными в 2020-м году и после. "У силовиков на них сейчас основной упор. Просто проходят по старым спискам", - говорит правозащитник.

Основные административные статьи, по которым в последнее время судят белорусов, касаются хранения и распространения "экстремистских материалов". Причем стать "хранителем экстремистских материалов" в Беларуси довольно просто, учитывая, что их список пополняется каждую неделю.

"Невозможно проверить всю информацию - все чаты, каналы и медиа - являются ли они "экстремистскими". Поэтому человеку нетрудно попасть под эту статью. Взяли проверять телефон на работе - а там старая подписка или чат на 10 человек, который был признан "экстремистскими материалами", - рассказывает Сацункевич.

BySol ежедневно занимается эвакуацией людей

Примерно четверть уголовных дел последних месяцев, по оценкам "Вясны", основывается на статьях об оскорблении Лукашенко или других чиновников, а половина касается участия в протестах 2020 года. "То есть по сей день правоохранительные органы ищут участников протестов четырехлетней давности", - говорит Сацункевич.

 

За последние две недели количество заявок с запросом на эвакуацию из Беларуси в службе BySol значительно увеличилось. "Если обычно за неделю к нас поступет от 6 до 10 заявок, то на прошлой неделе мы получили 15 заявок. И многие из них требуют достаточно быстрого вмешательства", - рассказывает Стрижак. Он подчеркивает, что к каждой заявке относится не один человек: "Зачастую это семьи".

Последние два с половиной месяца BySol ежедневно работает с эвакуацией людей. Каждую неделю правозащитникам, по словам Стрижака, удается вывезти из Беларуси от 5 до 10 семей. 

Подготовка к выборам?

Политический аналитик Валерий Карбалевич связывает резкий всплеск репрессий с предстоящими президентскими выборами в Беларуси. На вопрос, неужели власти ожидают протестов и в нынешних условиях, он отвечает, что режим сильно преувеличивает угрозу со стороны общества: "У власти нет обратной связи с обществом, все механизмы обратной связи разрушены, и власти не знают, что на самом деле думает население". 

Помимо этого, говорит аналитик, не стоит забывать, что 2020 год для режима - огромная травма, "когда тоже вроде бы накануне ничего не предвещало революционного взрыва". По мнению Карбалевича, репрессии - это природа белорусского режима и перестраховка, дабы ничего снова его не пошатнуло. 

 

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