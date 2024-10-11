Показательные суды в РБ - "элемент тоталитарной политики"

Белорусские силовики практикуют показательные аресты и суды в учебных заведениях, госучреждениях, на предприятиях. Как это нарушает права человека? Что испытывают участники таких процессов? Об этом - у DW.

200 человек наблюдали за показательным задержанием подростка в Калинковичах (Гомельская область). 27 сентября в актовом зале аграрного колледжа силовики взяли под стражу 14-летнего учащегося. Информация об этом появилась в местной государственной газете "Калінкавіцкія навіны", обратили внимание правозащитники "Гомельской Вясны" .

Издание сообщало, что накануне сотрудники наркоконтроля задержали подростков 13 и 14 лет, которые "привезли из соседнего города 20 грамм особенно опасного психотропа, расфасовали и спрятали в тайниках в городе", они были задержаны "в момент совершения преступления". Правозащитники отмечают, что вина подростков преподносилась как установленный факт без какого-либо судебного разбирательства буквально на следующий день после предполагаемого преступления.

Показательные аресты и суды в Беларуси не редкость. Их проводят в учебных заведениях, госучреждениях, на предприятиях. Среди правонарушений - оборот психоактивных веществ, уклонение от армии, задолженность за учебу (если человек получил образование за счет бюджета, но отказывается от обязательной отработки). Также известны показательные "политические" суды.

"Часть изучения права"

Показательные суды - не новая репрессивная практика белорусского режима. По словам правозащитницы "Вясны" Виктории Руденковой, они проходили и до 2020 года. Несмотря на то, что официальной статистики по таким заседаниям нет, правозащитникам известно о десятках подобных случаев.

Собеседница рассказывает, что лично присутствовала на двух таких процессах: "Первый был в актовом зале сельской школы, где я училась, тогда судили человека за употребление психоактивных веществ. Второй - для студентов Академии управления. Тогда это преподносилось как часть изучения студентами права".

Между тем, школьники и студенты иногда оказываются не зрителями, а задержанными или обвиняемыми. Летом 2023 студентов Белорусского государственного технического университета судили за распространение нацистской символики и шутки про Гитлера в студенческих чатах. Несколько заседаний прошли в самом вузе, всего сообщалось о 30 фигурантах.

По месту учебы нередко судят молодых людей , которым вменяют "оборот психоактивных веществ", а также тех, кто учился за счет бюджета, но отказался от обязательной отработки.

Публичные "политические" суды в вузах

"Нам известно минимум два случая публичных судов в университетах по политическим мотивам", - отмечает Руденкова. По ее словам, небольшое количество демонстративных политически мотивированных судов можно объяснить тем, что государство в принципе "выбирает делать такие суды закрытыми".

В июне 2023 18-летнюю студентку судили за оскорбление Лукашенко (ч.1 ст. 368 УК РБ) в госуниверситете в Барановичах (Брестская область). Девушке назначили два года "домашней химии".

19 марта 2024 года в Белорусском государственном университете физической культуры состоялось открытое выездное заседание суда Центрального района Минска. Рассматривалось уголовное дело по ч.1. ст. 342 УК ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Эта статья, чаще всего, применяется к участникам послевыборных протестов в РБ. Кого и на какой срок осудили, на сайте вуза не говорится.

Политзаключенного судили на мебельной фабрике

Публичные суды по "политическим " статьям проходили и по месту работы обвиняемых. В декабре 2021 политзаключенный Сергей Карпеня получил 2 года "химии" - ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - по ст. 368 УК (оскорбление Лукашенко). Карпеню показательно осудили на барановичской мебельной фабрике "Лагуна", где он работал.

А демонстративные суды над теми, кто уклоняется от службы в армии, нередко проходят в военкоматах. В феврале 2024 на процесс над уклонистом в военкомат в Пинске (Брестская область) привели младших школьников , сообщали белорусские СМИ. Сам же обвиняемый на заседание не пришел, его объявили в розыск.

Гармоничный элемент тоталитарной политики

"Показательные суды - довольно гармоничный элемент тоталитарной политики", - считает Виктория Руденкова. Они направлены "на устрашение и демонстрацию суровости наказания". Это же прослеживается и в других практиках силовиков: видео, записанных по принуждению, интервью с политзаключенными на госТВ и т.д. Все это должно демонстрировать обществу "закономерные" страдания за неповиновение власти, вызывать страх оказаться на месте обвиняемых.

"С точки зрения белорусского законодательства это может расцениваться как профилактическое мероприятие, - говорит правозащитница. - С точки зрения прав человека практика показательных судов может покушаться на свободу от жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения".

Руденкова также обращает внимание, что подсудимый до и во время такой практики сталкивается с психологическим давлением, "искусственно созданным общественным порицанием и осуждением, что является дополнительным наказанием к уже имеющемуся по закону".

Такие процессы нарушают "право на справедливый суд", которое "гарантирует человеку вершение справедливости и защищает его от демонстрации силы со стороны государства".

Когда же подобные суды проходят в учреждениях образования, "власти покушаются" еще и на свободу образования.

Тем временем многие политические процессы в Беларуси проходят в закрытом режиме Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Если я буду с агрессором заодно, я не пострадаю"

Психолог Анна Матуляк, в свою очередь, отмечает, что практика публичных судов способствует подавлению воли и свободы, сеет в людях "страх на базовом уровне". "Силовикам это дает, безусловно, чувство превосходства, преимущества", - говорит Матуляк.

Обвиняемый же, отмечает психолог, чувствует себя униженными и подавленными. Подобные процессы плохо влияют на психику. Человек может переживать злость, которую не имеет возможности высказать и прожить, поэтому, скорее всего, "будет ее разворачивать либо на кого-то более уязвимого и слабого в своем окружении, либо на себя самого в виде аутоагрессии, заболеваний, саморазрушающего, повреждающего поведения".

"Для зрителей же этот процесс может быть связан с переживанием чувства превосходства: когда это происходит не со мной, и я испытываю тоже в некоторой степени удовольствие, начинаю присоединяться к тем людям, которые устраивают это судилище", - объясняет Матуляк.

При этом психолог обращает внимание, что это может быть защитной реакцией психики - присоединиться к агрессору, потому что бессознательно создается ощущение: "если буду с агрессором заодно, я не пострадаю".