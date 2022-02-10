В рейтинге демократии Россия и Беларусь занимают места между африканскими странами

По результатам проведенного в Великобритании исследования, в 2021 году Россия стала еще менее демократической страной, чем ранее. "И без того скромный балл 3,31, полученный в 2020 году, упал до 3,24 из-за того, что режим Владимира Путина еще сильнее стал подавлять оппозицию, СМИ и независимые организации", - указывается в представленном в четверг, 10 февраля, докладе британской аналитической компании Economist Intelligence Unit (EIU). В результате Россия заняла 124-ю позицию в рейтинге из 167 стран, оказавшись между Эфиопией и Нигером.

Еще менее благоприятная ситуация сложилась в Беларуси, которая с оценкой 2,41 оказалась на 146-м месте между Суданом и Гвинеей. Год назад эта страна еще обладала чуть более высоким баллом - 2,59. Как РФ, так и Беларусь, а также Азербайджан и все государства Центральной Азии характеризуются как "авторитарные режимы". Наиболее заметное ухудшение показателей в регионе зафиксировано в Кыргызстане, который за год опустился на восемь позиций в рейтинге и теперь определяется как "авторитарный режим" вместо "гибридного режима". Его оценка снизилась с 4,21 в 2020 году до 3,62.

Казахстан также опустился в рейтинге до 128-го места, которое он делит с Эсватини и классифицируется как "авторитарный режим". Его оценка скатилась с 3,14 до 3,08 балла.

"Гибридные режимы" - Украина, Грузия и Армения

Тем временем оценка Украины за год снизилась с 5,81 до 5,57 балла. В результате она поделила 86-е место в рейтинге с Мексикой и характеризуется как "гибридный режим". В эту группу входят также Грузия и Армения. В качестве демократий классифицируются страны с оценкой выше 6,0.

"Восточную Европу в целом по-прежнему сдерживает слабая политическая культура, трудности в создании институтов, направленных на обеспечение верховенства закона, и непрекращающиеся проблемы с коррупцией", - подчеркнули аналитики. При этом 13 восточноевропейских стран, включая Молдову, улучшили в 2021 году свои показатели.

Лишь 45,7 процента населения планеты живет в демократических странах

По данным EUI, лишь 45,7 процента населения планеты живет в демократических государствах. В 2021 году составляемый компанией индекс демократии вновь опустился до рекордно низкой отметки. Годом ранее в демократиях проживали еще 49,4 процента мирового населения, и этот показатель уже стал самым низким с начала проведения данных исследований в 2006 году, указала далее EUI.

При этом лишь 6,4 процента людей живут в "полноценных демократиях", в число которых, среди прочих, входят Германия и многие другие европейские страны. В 2020 году данный показатель еще составлял 6,8 процента. Между тем, доля жителей диктатур составляет 37,1 процента населения Земли.

Новое значение индекса демократии "проливает свет на непрекращающиеся вызовы демократии во всем мире под давлением пандемии коронавируса и растущей поддержки авторитарных альтернатив", отметили исследователи.

Снижен рейтинг Испании и Великобритании

Среди европейских стран ухудшился результат Испании, рейтинг которой из-за ухудшения оценки независимости судебной системы был снижен до "несовершенной демократии". Кроме того, аналитики понизили рейтинг Великобритании из-за скандала вокруг пожертвований Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона. Несмотря на это, Соединенное Королевство по-прежнему оценивается как "полноценная демократия".

Первое место в рейтинге заняла Норвегия (9,75 балла), за ней следуют Новая Зеландия (9,37), Финляндия (9,27), Швеция (9,26), Исландия (9,18) и Дания (9,09). Германия - на 15-й позиции с результатом 8,67 балла. На последних местах рейтинга - Сирия и ЦАР (по 1,43 балла), Демократическая Республика Конго (1,40), Северная Корея (1,08), Мьянма (1,02) и Афганистан (0,32). В последней двадцатке оказались сразу три страны бывшего СССР: Узбекистан (150-е место, 2,12 балла), Таджикистан (157-е место, 1,94 балла) и Туркменистан (161-е место, 1,66 балла). В нее попал и Китай (148-е место, 2,21 балла), о котором аналитики написали, что он "стал богаче, но не демократичнее".

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