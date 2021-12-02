Как падение доходов приводит к становлению диктатуры страха в России

Неудачи в экономике уже приводят к политическим изменениям и смене режима в России - считают эксперты, собравшиеся на экономической панели 11-го Форума свободной России, который 2 и 3 декабря проходит в Вильнюсе. По их мнению, в России происходит переход от авторитарного режима к диктатуре страха и репрессий. Многие из организаторов форума и его участников - политические эмигранты из России, которые не могут вернуться на родину из-за угрозы преследования. DW о том, к каким выводам пришли Сергей Гуриев, Евгений Чичваркин и Сергей Алексашенко.
Почему пандемия слабо ударила по российской экономике
Руководители развитых стран подсчитывают огромные убытки, которые несут их бюджеты в результате пандемии. На фоне потерь западных государств удар COVID-19 по российской экономике оказался не таким сильным, отметили эксперты форума.
Кафе в Петербурге
Экономист Сергей Алексашенко назвал три причины этого явления. "В России низко развиты секторы экономики, которые в других странах больше всего пострадали от пандемии, - начал эксперт. - В США и Еврозоне - это индустрия туризма, кафе и рестораны, зрелищно-развлекательные мероприятия. Все те отрасли, у которых в России доля ВВП в разы меньше".
Во-вторых, спрос на основные виды сырья, если не считать нефть, сильно не падал. В связи с ростом цен на сырьевые товары продолжался и рост российского экспорта. В-третьих, Владимир Путин выбрал тактику не раздачи денег населению, чтобы поддерживать спрос, как на Западе, а поддержку производителей.
"Но это дало обратный эффект, - продолжает Алексашенко. - Когда восстановление экономики началось, то выяснилось, что и восстанавливаться особо нечему. Те самые маленькие секторы восстанавливались медленно, потому что там продолжают действовать ковидные ограничения, а их доля в экономике остается небольшой".
Падение доходов привело к смене режима в России
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Небольшой спад российской экономики связан и с тем, что Россия сознательно выбрала другой путь, нежели развитые страны, добавляет профессор экономики парижской Школы политических наук Sciences Po Сергей Гуриев. "Надо понимать, почему во многих странах так сильно упал ВВП, потому что они пошли на существенное ограничение мобильности населения, - напомнил Гуриев. - Цена такого небольшого спада экономики в России понятна: миллион избыточных смертей к концу 2021 года".
При этом Гуриев напоминает, что российская экономика остается неэффективной. В стране, по его словам, построены такие политические и экономические институты, которые не способны привести к экономическому росту, и падение реальных доходов населения может оказаться устойчивым. Эти негативные факторы уже привели к некоторым изменениям во внутренней политике.
"Политические изменения заключаются в том, что авторитарный режим, который у нас был, становится все жестче и теперь превращается в диктатуру, основанную на репрессиях и страхе, - уверен Сергей Гуриев. - Режимы раннего Путина и (экс-президента Венесуэлы Уго. - Ред.) Чавеса были основаны на манипуляциях информацией. А (нынешний президент Венесуэлы Николас. - Ред.) Мадуро установил диктатуру, основанную на репрессиях и страхе. Сейчас Россия переживает переход от одного к другому".
"Одураченных - все меньше, запуганных - все больше"
Сергей Гуриев, фото из архива
Все спикеры экономической панели сошлись на том, что демократических перемен в ближайшее время в России, скорее всего, не произойдет. "В ответ на недовольство Путин убивает своих оппонентов, сажает их в тюрьму, выгоняет из страны, - перечисляет Гуриев. - Может ли это продолжаться долго, неизвестно". Конец нынешнего режима, по мнению эксперта, могут приблизить как естественные причины - смерть Путина, так и раскол элит и настолько массовый протест, который не сможет разогнать полиция.
Бизнесмен Евгений Чичваркин согласен, что изменений, тем более революционных, в ближайшее время не будет. "Если при Сталине полстраны сидело, полстраны служило, то сейчас половина населения запугана, а другая половина одурачена, - считает эмигрант. - Причем одураченных становится все меньше, а запуганных и уезжающих все больше". В своем выступлении Чичваркин обратился к соратникам находящегося в заключении Алексея Навального с предложением "отодвинуть на второй план свои амбиции и привести страну к моменту свободных выборов".
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