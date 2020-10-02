Алексашенко: Помощь населению РФ при пандемии в разы ниже, чем на Западе

В Россия каждый день обновляется рекорд по числу зараженных коронавирусом. О том, как вторая волна коронавируса повлияет на российскую экономику, продолжится ли падение курса рубля, и надо ли было властям для поддержки бизнеса и населения использовать ресурсы Фонда национального благосостояния, DW поговорила с бывшим первым заместителем председателя Центробанка России экономистом Сергеем Алексашенко.

DW: Аналитики Центробанка заявили, что оживление экономики России затормозилось в сентябре еще сильнее из-за коронавируса. Это было ожидаемо?

Сергей Алексашенко: Да, разумеется. Ничего нового и удивительного ЦБ не сказал. Судя по тому, что происходило в экономиках разных стран, не только в России, после практически вертикального падения в марте-апреле в мае-июне, а также начале июля действительно был достаточно сильный отскок. Это вообще-то неудивительно и нормально.

После того, как карантинные ограничения и локдауны были сняты, конечно, очень многие виды бизнеса вернулись к нормальному образу жизни. Но уже тогда было понятно, что это быстрое восстановление в какой-то момент прекратится, потому что в любой экономике есть сектора, которые пострадали гораздо сильнее, чем остальные. Это гостиничный бизнес, авиаперевозки, общепит, курорты и концертно-зрелищные мероприятия.

- Что в этом году сильнее влияло на российскую экономику - падение цен на нефть или все же коронавирус?

Сергей Алексашенко

- Если смотреть с точки зрения курса рубля, то, конечно, нефть повлияла сильнее. Но если говорить об экономике в целом (динамика ВВП, падение доходов населения, безработица), то коронавирус повлиял сильнее и фактор нефти здесь практически незаметен. Очень многие малые и средние предприятия, предприятия общественного питания фактически остановились. Многие до сих пор не восстановили нормальную жизнедеятельность.

Очевидно, что на перспективу достаточно серьезные проблемы возникнут у сектора коммерческой недвижимости. Спрос на офисы, на торговые помещения упал и вряд ли достаточно быстро восстановится до докризисного уровня. Это не только в России, это во всем мире сейчас так.

- Упадет ли рубль еще ниже до конца года?

- Ну, послушайте, я не пророк и не умею предсказывать ни цены на нефть, ни курс рубля. Мне кажется, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне (где-то 40-42 доллара за баррель), то какого-то серьезного падения курса рубля не следует ожидать. Если вот эта вторая волна, которая сейчас поднялась в Европе, поднимется еще дальше и за ней последует еще более серьезная остановка европейской экономики, то спрос на нефть может упасть. Соответственно, цена на нее тоже может упасть.

- Есть ли уже сейчас цифры, в каком объеме в России государство поддерживало население во время коронавируса? Насколько эта поддержка сопоставима с той, что была оказана в других странах?

- Точные цифры, наверное, еще нельзя сопоставить. Но понятно, что если сравнивать с развитыми странами, то поддержка населения в России была в разы ниже. В Великобритании всем, кто лишился работы, платилось 80% их заработной платы, В Нидерландах - чуть ли не 100%. В Америке это чек на сумму 1200 долларов, на котором президент Трамп лично напечатал свою фамилию. Малому бизнесу в США давались кредиты, которые списывались, если деньги тратились на оплату аренды и заработной платы при условии, что занятость сокращалась. В России ничего похожего не было.

- Как вы относитесь к тому, что государство не задействовало для помощи населению Фонд национального благосостояния (ФНС)? Он же держится в валюте, а значит, если пересчитать на рубли, его размер даже увеличился за этот год.

- ФНС - эта та самая заначка на черный день, которую нужно было использовать. Но, видимо, президент Путин и министр финансов Силуанов не считают, что наступил черный день и что российский бизнес и население в этих условиях надо было поддерживать. Что я могу по этому поводу думать? У меня одна точка зрения, у них - другая. Я лично считаю, что они ошибаются.

- И какова цена этой ошибки?

- Эта цена очень понятная: падение уровня жизни населения. Насколько он упадет? Не знаю, так как я уже не совсем понимаю, насколько можно верить Росстату. Ведь, в конечном счете, данные, насколько упадет экономика и доходы населения, нам объявит Росстат. Никаких альтернативных оценок нет.

Вот вчера он пересмотрел данные по динамике промышленности, и выяснилось, что она у нас практически не упала в период коронакризиса. Думаю, еще пару раз так пересмотрят и в экономике начнется рост в первом полугодии 2020 года.

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