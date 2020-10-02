 Алексашенко: Помощь населению РФ при пандемии в разы ниже, чем на Западе | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Алексашенко: Помощь населению РФ при пандемии в разы ниже, чем на Западе

Экономист Сергей Алексашенко сравнил для DW поддержку населения и бизнеса в России и других странах при коронакризисе и объяснил, что - падение цен на нефть или пандемия - сильнее ударило по экономике.

Люди идут по пешеходному переходу на фоне небоскребов Москва-сити

В Россия каждый день обновляется рекорд по числу зараженных коронавирусом. О том, как вторая волна коронавируса повлияет на российскую экономику, продолжится ли падение курса рубля, и надо ли было властям для поддержки бизнеса и населения использовать ресурсы Фонда национального благосостояния, DW поговорила с бывшим первым заместителем председателя Центробанка России экономистом Сергеем Алексашенко.

DW: Аналитики Центробанка заявили, что оживление экономики России затормозилось в сентябре еще сильнее из-за коронавируса. Это было ожидаемо?

Сергей Алексашенко: Да, разумеется. Ничего нового и удивительного ЦБ не сказал. Судя по тому, что происходило в экономиках разных стран, не только в России, после практически вертикального падения в марте-апреле в мае-июне, а также начале июля действительно был достаточно сильный отскок. Это вообще-то неудивительно и нормально.

После того, как карантинные ограничения и локдауны были сняты, конечно, очень многие виды бизнеса вернулись к нормальному образу жизни. Но уже тогда было понятно, что это быстрое восстановление в какой-то момент прекратится, потому что в любой экономике есть сектора, которые пострадали гораздо сильнее, чем остальные. Это гостиничный бизнес, авиаперевозки, общепит, курорты и концертно-зрелищные мероприятия.

- Что в этом году сильнее влияло на российскую экономику - падение цен на нефть или все же коронавирус?

Сергей Алексашенко

Сергей Алексашенко

- Если смотреть с точки зрения курса рубля, то, конечно, нефть повлияла сильнее. Но если говорить об экономике в целом (динамика ВВП, падение доходов населения, безработица), то коронавирус повлиял сильнее и фактор нефти здесь практически незаметен. Очень многие малые и средние предприятия, предприятия общественного питания фактически остановились. Многие до сих пор не восстановили нормальную жизнедеятельность.

Очевидно, что на перспективу достаточно серьезные проблемы возникнут у сектора коммерческой недвижимости. Спрос на офисы, на торговые помещения упал и вряд ли достаточно быстро восстановится до докризисного уровня. Это не только в России, это во всем мире сейчас так.

- Упадет ли рубль еще ниже до конца года?

- Ну, послушайте, я не пророк и не умею предсказывать ни цены на нефть, ни курс рубля. Мне кажется, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне (где-то 40-42 доллара за баррель), то какого-то серьезного падения курса рубля не следует ожидать. Если вот эта вторая волна, которая сейчас поднялась в Европе, поднимется еще дальше и за ней последует еще более серьезная остановка европейской экономики, то спрос на нефть может упасть. Соответственно, цена на нее тоже может упасть.

- Есть ли уже сейчас цифры, в каком объеме в России государство поддерживало население во время коронавируса? Насколько эта поддержка сопоставима с той, что была оказана в других странах?

- Точные цифры, наверное, еще нельзя сопоставить. Но понятно, что если сравнивать с развитыми странами, то поддержка населения в России была в разы ниже. В Великобритании всем, кто лишился работы, платилось 80% их заработной платы, В Нидерландах - чуть ли не 100%. В Америке это чек на сумму 1200 долларов, на котором президент Трамп лично напечатал свою фамилию. Малому бизнесу в США давались кредиты, которые списывались, если деньги тратились на оплату аренды и заработной платы при условии, что занятость сокращалась. В России ничего похожего не было.

- Как вы относитесь к тому, что государство не задействовало для помощи населению Фонд национального благосостояния (ФНС)? Он же держится в валюте, а значит, если пересчитать на рубли, его размер даже увеличился за этот год.

- ФНС - эта та самая заначка на черный день, которую нужно было использовать. Но, видимо, президент Путин и министр финансов Силуанов не считают, что наступил черный день и что российский бизнес и население в этих условиях надо было поддерживать. Что я могу по этому поводу думать? У меня одна точка зрения, у них - другая. Я лично считаю, что они ошибаются.

- И какова цена этой ошибки?

- Эта цена очень понятная: падение уровня жизни населения. Насколько он упадет? Не знаю, так как я уже не совсем понимаю, насколько можно верить Росстату. Ведь, в конечном счете, данные, насколько упадет экономика и доходы населения, нам объявит Росстат. Никаких альтернативных оценок нет.

Вот вчера он пересмотрел данные по динамике промышленности, и выяснилось, что она у нас практически не упала в период коронакризиса. Думаю, еще пару раз так пересмотрят и в экономике начнется рост в первом полугодии 2020 года.

Смотрите также:

  • Врач в больнице в Ульяновске в защитной маске и с пробиркой в руках

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Инфицированные и умершие от COVID-19

    По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

  • Человек берет в руки газету Financial Times

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Сомнения и споры вокруг цифр

    Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

  • Мост, перекрытый ограждением, на котором висит табличка закрыто

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Начало выхода России из карантина

    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

  • На столе стоит компьютер, по которому смотрят выступление Путина

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Помощь населению и бизнесу

    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

  • Врачи в клинике МГУ

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

  • Рука человека в перчатке рядом с защитными масками

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

  • Человек в маске выходит из машины скорой помощи навстречу врачу

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Тестирование на антитела

    С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

  • Самолеты в небе над Красной площадью

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции

    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

  • Дмитрий Песков

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

    Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:02

Рубль устремился вниз (02.10.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Вакцина от коронавируса: у России слишком мало времени?  

К чему на самом деле привел коронавирус: в России может закрыться треть благотворительных фондов  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану  

Комментарий: Навальный - политик федерального уровня  

Как в Евросоюзе восприняли угрозу Лаврова "перестать общаться"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно