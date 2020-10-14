Хроника пандемии: в России впервые более 15 тысяч новых заражений

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 39 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 29 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 16 октября (время московское).

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Власти Швейцарии подписали договор с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о поставке до 5,3 млн доз вакцины против вируса SARS-CoV-2, если препарат успешно пройдет клинические испытания. В августе официальный Берн уже заключил договор с американской биотехнологической фирмой Moderna на 4,5 млн доз.

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В Беларуси число инфицированных достигло 86 392 (суточный прирост 658), сообщает министерство здравоохранения. С момента проникновения инфекции в страну 921 больной скончался (пять смертей пришлись на последние сутки), 78 990 выздоровели.

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Коронавирус подтвержден у 8 игроков и 4 сотрудников французского футбольного клуба "Монпелье". Инфицированные отправлены на карантин, остальные проходят тесты, сообщили в клубе.

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В Польше за истекшие сутки зафиксировано 132 смерти среди больных COVID-19. Это максимальное количество с начала пандемии. Всего в стране SARS-CoV-2 выявлен у 157 608 человек, 3440 больных скончались, следует из данных министерства здравоохранения.

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Власти Словении ужесточают меры по борьбе с распространением инфекции в 7 из 12 статистических регионов республики, отнесенных к зонам высокого риска. С 16 октября из этих регионов запрещено выезжать кроме как на работу и по чрезвычайным обстоятельствам, ношение масок во всех общественных местах вне помещений становится обязательным, а на проведение свадеб и богослужений введен запрет. С 17 октября будут закрыты фитнес-центры, а парикмахерские и салоны красоты смогут принимать не более одного клиента. Кроме того, рестораны, кафе и бары будут работать на доставку. А с 19 октября школы будут посещать лишь ученики 1-5 классов, остальных учащиеся перейдут на дистанционное обучение.

В Украине и России - максимальный суточный прирост заражений

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В Украине по состоянию на 16 октября вирус обнаружен у 287 231 человек (суточный прирост в 5992 заражения стал максимальным с начала наблюдений). Из всех инфицированных 5408 скончались, 121 919 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (29 412), Харьковской области (27 457) и Львовской области (24 171), меньше всего в Кировоградской области (1468), сообщает украинское министерство здравоохранения.

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В России возбудитель заболевания COVID-19 за минувшие сутки выявлен еще у 15 150 человек, сообщает оперативный штаб. Это наивысший прирост с начала эпидемии. Общее число зараженных достигло 1 369 313. С момента проникновения инфекции в страну 23 723 пациента с коронавирусом скончались (232 летальных исхода пришлись на последние сутки), более миллиона выздоровели.

70 районов Германии объявлены зонами риска

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В Германии уже более 70 районов объявлены зонами риска, поскольку уровень заражаемости коронавирусом в них превысил критическую отметку в 50 случаев на 100 тысяч человек в течение семи дней. По данным Института Роберта Коха на пятницу, 16 октября, количество зон риска в ФРГ увеличилось до 71. Это на 11 зон больше, чем только днем ранее, и самый высокий показатель за все время эпидемии в Германии.

Единственным свободным от коронавируса районом в ФРГ остается город Веймар в Тюрингии. Здесь за последние семь дней не выявлено ни единого нового случая инфекции. Во всех остальных регионах Германии зафиксированы новые случаи заражения.

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Власти Японии уверены, что им удастся провести в 2021 году в Токио летнюю Олимпиаду-2020, которая из-за пандемии нового коронавируса была перенесена на год. Игры в 2021 году "состоятся любой ценой", заявил в пятницу премьер-министр Ёсихидэ Суга. Ради достижения этой цели Национальный олимпийский комитет Японии тесно взаимодействует с Международным олимпийским комитетом, подчеркнул он.

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Японский концерн Fujifilm сообщил, что он добивается сертификации разработанного им противогриппозного препарата Авиган (Фавипиравир) для лечения вызываемой коронавирусом атипичной пневмонии COVID-19 в Японии. Согласно исследованию, проведенному по заказу концерна, этот препарат может ускорить выздоровление пациентов со слабовыраженными симптомами.

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По данным портала Worldometer, США остаются мировым лидером и по заражаемости, и по смертности от коронавируса - в этой стране зафиксировано уже более 8,2 млн случаев инфекции, в том числе почти 223 тысячи - с летальным исходом.

Израиль ослабляет карантинные меры

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В Израиле на фоне сокращения заражаемости коронавирусом ослабляются жесткие ограничения, введенные около месяца тому назад. Начиная с воскресенья, 18 октября, учреждениям, работающим без приема посетителей, разрешено возобновить работу, отменяется распоряжение, согласно которому граждане не имеют права удаляться от дома более чем на один километр.

В то же время ограничения на собрания сохраняются - в помещении разрешено собираться не более чем 10, а на открытом воздухе - не более чем 20 людям. С воскресенья возобновят работу детские сады и дошкольные образовательные учреждения, а также заповедники и пляжи. Все эти меры будут действовать при условии, что количество новых заражений коронавирусом не будет превышать двух тысяч в сутки.

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По мнению директора Института имени Роберта Коха - Лотара Вилера (Lothar Wieler), введения второго локдауна в Германии удастся избежать, если каждый житель страны проявит ответственность. "Мы однозначно знаем больше о вирусе, в нашем распоряжении имеются более эффективные средства, больницы и медперсонал лучше подготовлены", - сказал он в интервью агентству KNA.

В то же время Вилер предостерег от излишнего оптимизма, связанного с разработкой вакцины. По его словам, шансов получить ее намного выше, чем, к примеру, - против ВИЧ. Тем не менее, по мнению главы института, основной вопрос заключается в том, что может сделать такая вакцинация - "уменьшить вирусную нагрузку или предотвратить заболевание"? "Существует также вопрос о возможных побочных эффектах", подчеркнул Вилер, добавив, что "несмотря на весь оправданный оптимизм, об этом надо помнить".

В Германии - новый пик суточного прироста заражений

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За прошедшие сутки число инфицированных в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось на 7334 - это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране. Накануне суточный прирост составил 6638 инфицированных. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 348 557 заражений SARS-CoV-2, скончались 9734 пациента (на 24 больше, чем сутками ранее). Выздоровевшими считаются 284 600 человек.

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Сотрудник авиакомпании, который на днях летел в одном самолете с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джозефом Байденом, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Байден сообщил в своем Twitter. Однако, по его словам, причин для ухода на карантин нет, так как тест, проведенный в среду, показал отрицательный результат. Во время полета Байден не вступал в тесный контакт с зараженным, и они оба были в масках.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в Брюсселе

Главы государств и правительств ЕС договорились о более активном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса. Цель - предотвратить неконтролируемый рост числа заражений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ночь на пятницу после завершения первого рабочего дня саммита ЕС в Брюсселе. В частности, в будущем чаще будут проводиться регулярные видеоконференции. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что все в ЕС стремятся избежать введения второго локдауна, но это удастся лишь в том случае, если руководство наиболее пострадавших стран будет своевременно принимать соответствующие меры, а население - неукоснительно соблюдать их.

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Лечение заболевания COVID-19 экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на число летальных исходов среди пациентов. К таким выводам по итогам клинических исследований пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Их оценки излагает международная деловая газета Financial Times.

ВОЗ наблюдала за ходом лечения свыше 11 тыс. пациентов. При этом, по ее данным, ни одно из лекарств, включая ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, не повлияло на шансы пациентов на выживание и не снизило случаи использования аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отменен один из самых престижных турниров Австралии по гольфу

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Один из старейших и самых престижных турниров Австралии по гольфу Australian Open (AO) среди мужчин и женщин, а также чемпионат Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA Championship), запланированные на февраль, отменены из-за пандемии. От проведения AO среди мужчин отказываются впервые за его 75-летнюю историю, уточнило агентство AFP. Австралия закрыла границы для большинства въезжающих в рамках усилий по борьбе с пандемией. Лица, перемещающиеся между различными штатами и регионами страны, в ряде случаев также могут быть подвергнуты обязательному двухнедельному карантину. С начала пандемиии в стране, по данным Worldometer, инфицированы 60 224 человека, 877 скончались.

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На одном из рынков в Иерусалиме

В Израиле с начала эпидемии в общей сложности зарегистрирован 300 201 случай заражения коронавирусом. По данным Минздрава, встревоженного динамикой роста инфицированных, 21 августа в стране нарастающим итогом было выявлено более 100 тысяч, а 23 сентября - более 200 тысяч человек.

По данным портала Worldometer, из-за последствий заражения новым коронавирусом здесь скончались 2127 человек, более 257 тыс. выздоровели. В Израиле проживают около 9 миллионов жителей. С 25 сентября в стране действуют жесткие карантинные правила.

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Москва, Красная площадь

Число скончавшихся в Москве от последствий коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 выросло на 54 человека. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в общей сложности с начала эпидемии в столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 5850 человек.

Всего в Москве за весь период наблюдения, по данным за 15 октября, зарегистрированы около 348 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших превысило 268 тыс. человек.

Хроника пандемии 15 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом С мечтой о море Сидеть в уютной пляжной корзине и смотреть на волны - для многих выбирающих местом отдыха немецкое побережье Северного моря это идеальное ощущение отпуска. Во времена пандемии такого рода мебель все чаще покупают для балконов и садов, сообщает один из ее производителей из города Букстехуде в Нижней Саксонии. Все по принципу - если отдых у любимого моря невозможен, шезлонг можно доставить домой.

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