В Молдове оштрафовали граждан, "продавших" голоса на выборах

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы выписал штрафы на общую сумму в 1 млн леев по статье о "пассивной избирательной коррупции".

В Молдове, где 20 октября прошли президентские выборы, а также голосование на референдуме о необходимости закрепить в конституции цель вступления в ЕС, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) к среде, 23 октября, получил от полиции 350 сообщений о случаях "пассивной избирательной коррупции". Как сообщается на сайте ведомства , в связи с этим правонарушением были наложены штрафы на общую сумму около 1 млн леев (в пересчете: 52 000 евро).

Отмечается, что как "пассивный избирательный подкуп" в молдавском законодательстве расценивается "правонарушение в виде требования, принятия или получения, лично или через посредника, избирателем товаров, услуг, привилегий или преимуществ в любой форме, которые ему не причитаются, для себя или для другого лица, с целью осуществления или неосуществления избирательных прав на выборах". Размер штрафа за такое правонарушение составляет от 25 тысяч леев до 37 500 леев (1299 - 1949 евро).

Итоги голосования на президентских выборах и референдуме в Молдове

По результатам первого тура президентских выборов в Молдове за действующего главу государства Майю Санду отдали голоса 42% избирателей. Ее соперник из пророссийской оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-прокурора Молдовы Александр Стояногло набрал 26%.

На референдуме о стремлении Молдовы в Евросоюз сторонники евроинтеграции победили с минимальным перевесом: по результатам подсчета всех бюллетеней за европейский курс Кишинева высказались 50,38% проголосовавших.

Майя Санду заявила о "беспрецедентной атаке на демократию"

Комментируя итоги голосования, Майя Санду заявила о "беспрецедентной атаке на свободу и демократию" в стране. "У нас есть доказательства и информация о том, что преступная группировка намеревалась купить 300 тысяч голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого - скомпрометировать демократию", - сказала она. По словам Санду, злоумышленники действовали совместно с иностранными силами, "враждебными нашим (молдавским. - Ред.) национальным интересам".

Перед выборами скрывающийся в РФ молдавский олигарх Илан Шор призывал "прийти на участки и проголосовать "за любого кандидата кроме Майи Санду". В сотрудничестве с Шором подозревают многих кандидатов, кроме того, по сообщению молдавской полиции, была выявлена избирательная сеть из 130 тысяч граждан, получающих от него деньги. Подконтрольная Шору партия "Возрождение" также агитировала молдаван голосовать "против" на референдуме о евроинтеграции.

США и Германия о выборах в Молдове

В преддверии второго тура президентских выборов в Молдове госсекретарь США Энтони Блинкен 22 октября заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может попытаться вмешаться в эти выборы.

С авналогичным заявлением выступил Берлин. "Мы видим, что Россия и пророссийские игроки пытаются дестабилизировать Молдову в крупных масштабах. Мы осуждаем эти продолжающиеся манипуляции и попытки повлиять на демократические выборы и в конечном итоге на принятие решений молдавским народом", - подчеркнула заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) 21 октября.