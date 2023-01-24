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Мариуполь после обстрелов российской армии. Фото из архива: май 2022 года
Мариуполь после обстрелов российской армии. Фото из архива: май 2022 годаФото: Alexander Garmayev/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Киеве оценили прямые убытки из-за войны России в Украине

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 января.

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На 335-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 24 января (время московское).

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Два человека пострадали после сбрасывания ВС Украины с дрона взрывного устройства в селе Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

Польша хочет поставить Киеву 14 танков Leopard 2 A4

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Leopard 2 A4
Leopard 2 A4 (фото из архива)Фото: Csaba Krizsan/dpa

Запрос Польши, направленный правительству Германии, касался поставок Украине 14 танков Leopard 2 A4, передало агентство dpa. Эта более старая версия выпускалась в больших масштабах и была передана Германией союзникам в период разоружения после холодной войны, напомнило агентство. Бундесвер подобными машинами не располагает.

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Кабинет министров Украины 24 января утвердил увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) (Валентин Резниченко), а также - Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич). По данным издания "Украинская правда", Резниченко подал заявление на увольнение сам, в остальных случаях речь шла об увольнении по соглашению сторон.

Уволены были также Вячеслав Шаповалов (замминистра обороны), Иван Лукеря (замминистра развития общин и территорий), Вячеслав Негода (замминистра развития общин и территорий, Виталий Музыченко (замминистра социальной политики).

В Киеве назвали сумму прямых убытков из-за войны России в Украине

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Сумма задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за войны, развязанной Россией, по состоянию на декабрь 2022 года оценивается в 137,8 млрд долларов (126,8 млрд евро). Об этом сообщается на сайте Киевской школы экономики (KSE), аналитики которой осуществляют подсчет в рамках проекта "Россия заплатит".

"По сравнению с последними расчетами по состоянию на ноябрь 2022 года общая сумма убытков выросла на почти 2 млрд долларов, - говорится в сообщении. - Россия продолжает наносить разрушения инфраструктуре Украины путем массированных атак, обстрелов и ведения боевых действий". По оценке экспертов проекта, рост убытков по итогам декабря в наибольшей степени связан с увеличением потерь от разрушения жилого фонда, учреждений образования и объектов сфер культуры, религии и спорта.

Хроника событий 24 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 января 14.00 - 23.59 >>>

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